El rebote de agosto duró poco. De acuerdo con el Índice General de Actividad medido por Orlando Ferreres (IGA-OJF), la economía registró en septiembre una caída de 0,8 por ciento en la medición desestacionalizada, revirtiendo el repunte del mes anterior. Con este resultado, el tercer trimestre del año cerró con una merma de 0,3 por ciento respecto del segundo, configurando un escenario de estancamiento que, de confirmarse en las cuentas nacionales, podría implicar una recesión técnica.
Datos de la consultora de Orlando Ferreres
La economía real, con el freno puesto
La actividad económica registró en septiembre una caída de 0,8 por ciento frente al mes anterior y cierra un trimestre en negativo.
