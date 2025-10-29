El rebote de agosto duró poco. De acuerdo con el Índice General de Actividad medido por Orlando Ferreres (IGA-OJF), la economía registró en septiembre una caída de 0,8 por ciento en la medición desestacionalizada, revirtiendo el repunte del mes anterior. Con este resultado, el tercer trimestre del año cerró con una merma de 0,3 por ciento respecto del segundo, configurando un escenario de estancamiento que, de confirmarse en las cuentas nacionales, podría implicar una recesión técnica.