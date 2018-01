Año nuevo, pelea vieja: ariana @arigeve

2018 y el aborto sigue siendo ilegal pueden creerlo yo no.

Todo tiempo pasado no fue mejor: Inca @LaInca_

Todo era mejor cuando las pibitas en vez de juntarse se peleaban y competían por un pelotudo y lloraban solas y en los rincones los destratos y traiciones de confianza.

Todo futuro es feminista: Femiloca @hijadelpapa

Brindo por un 2018 mucho más feminista e intenso. “Ahora todo es machismo”. No, pequeño patriarca. Ahora no. Siempre lo ha sido pero ahora no se las dejamos pasar.

Volteando ídolos: Belauza @jbautentico

El feminismo jode porque voltea ídolos, pero más porque expone todo el sistema de relaciones jerárquicas y de creación de prestigio sobre el que se cimentaron y mantuvieron esos ídolos y las idolatrías.

La violencia es machista: Joaquim Bosch Grau @JoaquimBoschGra

El asesinato de Diana Queer (en España) muestra otra vez el riesgo que sufren las mujeres solo por serlo. En casi el 100 % de las agresiones sexuales los autores son hombres. En el 91 % de asesinatos entre parejas las víctimas son mujeres. Toda prevención criminal decente debería entender esto.

La pelea es contra el machismo: Florencia @fetcheves

Cualquier deforestado saca un ábaco de muertos para ganar una guerra de horrores que sólo está en su imaginación febril. La pelea del movimiento de mujeres es contra el machismo, no contra los varones. Me apena que muchos aún no lo entiendan.

Tú puedes: silvina giaganti @sgigantic

- a ver explicame por qué los hombres deberíamos ser feministas

- no soy tu esclava pensalo solo

La vida no es una novela de la tarde: Almacén de Lou @almacendelou

Dice Facundo Arana que al tener hijos es cuando una mujer REALMENTE se realiza, pero que OBVIO también te podes realizar a través de tus sobrinos o los hijos de tus amigos... Y así me enteré que no hay emoji de dinosaurio.