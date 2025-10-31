Al pie de la letra es un espectáculo de danza y poesía, anunciado como un encuentro donde el cuerpo habita la palabra. Con idea, producción y dirección general de La Propia (Ernesto Remedi, Matilda Micol y Belén Graziano), la participación es variada: Tatiana Tomatis, Magalí Sposato, Fabrizio Sosa y Ema Docampo bailan, mientras Cecilia de Michele, Ciro Korol, Mayra Sánchez y Paola Santi Kremer leen en esta propuesta escénica que busca generar un acercamiento entre la palabra y el movimiento en un acto efímero de improvisación y que se presentará hoy, en una única función, a las 20, en La Casa del Tango (Arturo Illia 1750).

"En esta oportunidad, estaremos realizando nuestra segunda edición, creyendo enfáticamente en que también se propone como un espacio común de encuentro entre lectores, bailarines y escritores, y público interesado en la cultura local", adelantan sus realizadores.

La producción está a cargo de La Propia, que desde hace más de dos años organiza en la ciudad encuentros libres de improvisación y danza en formato itinerante, que ya cuenta con numerosos invitados en varias de sus ediciones.

La Propia es una productora local e independiente que nació a partir del deseo compartido de crear un espacio de encuentro y movimiento libre, donde la danza y la improvisación dialoguen con otros lenguajes.

Su primera propuesta, La Propia Jam, habilita el cruce espontáneo entre cuerpos y música. Luego surgió Al pie de la letra, una experiencia escénica que reúne palabra y movimiento en un acto efímero de improvisación, tendiendo puentes entre bailarines, lectores, escritores y público.

Desde hace más de dos años, La Propia sostiene en Rosario un trabajo constante de producción y curaduría independiente, impulsando la danza como práctica libre, compartida y sin condicionamientos.

El valor de las entradas es de 12.000 anticipadas y 15.000 en puerta. Hay descuentos para docentes de Amsafé y COAD, estudiantes de la UNR y el ISP Isabel Taboga. Las reservas pueden realizarse en el número +54 9 341 3423691.