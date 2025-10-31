La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación confirmó un nuevo paro nacional por 24 horas para este viernes 31 de octubre. La regional Santa Fe adelantó que no habrá actividades en los Tribunales Federales locales. Así lo confirmó su secretario general, Lisandro Casale. El paro se realizará bajo la consigna “Por el salario, contra el traspaso y en defensa del sistema jubilatorio”. La UEJN, denuncia un “ahogo” a los salarios judiciales y la constante amenaza a la independencia del Poder Judicial. "Los motivos para mantener nuestro reclamo se multiplican”, aseguraron desde el gremio. Unos de los puntos del conflicto es “la pérdida salarial” acumulada desde la asunción de Javier Milei que asciende al 29,2%.
