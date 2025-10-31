El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, recorrió este jueves la obra de transformación de la avenida Jorge Newbery en Rosario, arteria que conecta a la ciudad con el Aeropuerto. La inversión provincial asciende a 59 mil millones de pesos. La obra ya superó un 71 % de avance de construcción.

Durante la recorrida, Enrico afirmó que “esta es una de las obras más importantes y emblemáticas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en Rosario. Actualmente la obra está en un punto importante, que es el Arroyo Ludueña. Estos trabajos de duplicación de la calzada de la avenida Newbery implicó hacer un nuevo puente al que ya existía”.

En ese sentido, el ministro santafesino explicó que los trabajos del nuevo puente “son un punto importante y se trabajó con mucho esfuerzo porque esta zona se inundó siete veces desde el inicio de obra. Actualmente ya está llegando a su fin la descarga del emisario. La avenida Jorge Newbery lleva un gran emisario para juntar el agua de lluvia y conducirla hacia el arroyo Ludueña”.

“La obra ya superó un 71 % de avance de construcción. Antes del fin de año vamos a poder habilitar la circulación sobre la avenida, aunque no esté terminada por completo la obra. Van a quedar detalles que son importantes, pero que no hacen a la estructura de la avenida, como la ciclovía y la protección del arroyo Ludueña. Entre febrero y marzo estimamos que vamos a inaugurar la obra completa”, concluyó Enrico.