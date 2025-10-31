Este viernes a las 20 se inaugura Emergentes 2025 en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), con entrada gratuita. En esta edición se presentan los 28 proyectos seleccionados y premiados a través de la convocatoria nacional, que promueve la experimentación y el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas. La muestra ocupa la planta baja del CEC y podrá visitarse también el sábado y domingo de 16 a 20 h. La propuesta invita al público a transitar por diferentes espacios para poder vivenciar las producciones de artistas de todo el país.

Este año, como novedad, se presentan de manera simultánea los proyectos seleccionados en todas las categorías: Intervenciones en el espacio, Fotografía, Expresiones digitales y Producción audiovisual. Emergentes es un programa del CEC que promueve la práctica artística como un espacio de investigación sensible, encuentro y experimentación. La edición 2025 se desarrolló con una perspectiva amplia y diversa, que incluyó instancias de acompañamiento, desarrollo y presentación pública. Las obras exploran las relaciones entre cuerpos, materiales y espacios, proponiendo modos de creación sostenidos en una sensibilidad ecológica hacia los afectos y las formas de vida compartidas.

Intervenciones en el Espacio ocupará las tres naves centrales del CEC, con instalaciones que proponen nuevas experiencias de las prácticas artísticas y del modo en que el espacio y los cuerpos se encuentran. Fotografía Experimental ocupará el hall del CEC y los pasillos, con proyectos que abordan la fotografía como un campo de experimentación material y conceptual. Expresiones digitales integra la Nave 1 hasta los pasillos, con obras que exploran las posibilidades creativas de lo digital y lo electrónico. Y Producción audiovisual tendrá lugar en la nave 5, con un cine montado para la ocasión.