Los salarios en la provincia de Santa Fe son de pobreza. Un docente que se inicia en el sistema educativo santafesino percibe 819.000 pesos. Hoy, para no ser pobre, tenés que tener un millón doscientos y un poco más. Claramente, es un salario de pobreza.

La inflación acumulada en el año es del 23,3% y nosotros hemos tenido una recuperación del 17%. A esto hay que sumarle que los jubilados que perciben su mejora a los 60 días después de haber acordado el aumento.

El gobernador Maximiliano Pullaro se gastó millones de pesos recorriendo los medios nacionales mintiendo, porque todo lo que dijo no es cierto: la gente está mal, la educación no está bien, donde va el ministro de Educación lo silban y lo rechazan porque es una gestión pésima.

Hace 48 horas empezamos el pedido de reapertura de paritarias. Estamos esperando que el gobierno tenga la sensibilidad que necesitamos los trabajadores para discutir salarios, recuperar lo perdido por la inflación y tratar otros tantos temas que hacen al bienestar del sistema educativo en Santa Fe”.

La salud es indispensable, hay que discutir el tema de IAPOS; el docente no accede a una prestación digna de salud. También concursos, mejoras de las escuelas, infraestructura escolar y los talleres en las escuelas técnicas. Hay todo un temario para resolver con un Ministerio de Educación que está prácticamente caído de propuestas y casi inactivo.

Sergio Romero

Secretario general de UDA