En un giro inesperado, la popular serie de fantasía de Netflix, The Witcher estrenó su cuarta temporada con Liam Hemsworth como el nuevo interprete de Geralt de Rivia, luego de la salida de Henry Cavill. Esta medida fue concebida como un renacimiento de la saga, pero no ha conseguido mejorar su recepción, al menos desde la perspectiva de la crítica especializada, que refleja opiniones divididas sobre las actuaciones y la narrativa.

La crítica divide opiniones sobre el nuevo Geralt

El contexto del debut de Hemsworth en The Witcher es significativo, ya que Cavill, ampliamente apreciado por su interpretación, dejó una huella imborrable en la audiencia. Desde el Reino Unido, The Guardian no fue indulgente y calificó la interpretación de Hemsworth como vacía y carente de alma. SoFilm, por su parte, manifestó su decepción al señalar que se perdió la oportunidad de desarrollar argumentos más sustanciales.

Variety y GamesRadar+, sin embargo, ofrecieron una perspectiva más favorable, considerando esta temporada como un avance en elementos como la acción y el humor. A pesar de esto, es evidente que el cambio de protagonista es un asunto delicado y que muchas críticas encuentran en la figura de Hemsworth un blanco fácil.

Números que generan inquietud

Las cifras de popularidad no son alentadoras. Con solo un "suficiente bajo" en Rotten Tomatoes y puntuaciones en Metacritic que apenas alcanzan los 60 puntos, parece que los espectadores consideran que se ha perdido algo esencial. La transición de Cavill a Hemsworth en el papel principal ha creado opiniones polarizadas, y los números reflejan la incertidumbre de una audiencia dividida con respecto al futuro de la serie.

Ante el bajo rendimiento en las críticas de ambas plataformas, las perspectivas futuras de The Witcher parecen deslucidas, lo que pone en duda la decisión de una quinta temporada que sirva de cierre. La narrativa intentó renovarse, pero careció del impacto esperado, lo que incrementa las dudas sobre el futuro de los personajes que muchos fans siguen con lealtad.

Un futuro incierto para los fans de la serie

El impacto de esta recepción se extiende más allá de las calificaciones numéricas. Para los fans, acostumbrados a un Geralt interpretado por Cavill, la aceptación de Hemsworth requiere tiempo. Netflix deberá prestar atención a estas reacciones si desea mantener el interés en la serie durante la anunciada quinta y última temporada.

La narrativa original de Sapkowski ha sido venerada por su profundidad y riqueza, por lo que es difícil competir con las expectativas ya establecidas. Mientras algunos críticos aplauden las novedades introducidas, parece que la esencia de la historia de Geralt, Yennefer y Ciri ha quedado opacada por las controversias que acompañaron esta última entrega.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.