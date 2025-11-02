DOMINGO 2

Santiago Loza Se presenta Archivo Madre, el nuevo libro del escritor argentino. Tras la muerte de Madre, un hijo que envejece escribe un santuario. El texto cae de a gotas, con silencios y atascos y días llenos de café, bajo la amenaza constante del abandono. Pero en lugar de dejarnos a la intemperie, Loza regala la calma de ese huracán innombrable, que cada uno narra como puede. En la presentación, Santiago va a conversar con Júlia Barata, la artista que realizó obras para el libro, y con la editora y escritora Eugenia Pérez Tomas.

A las 17.30, en Medio Pan y Un Libro, Virrey Avilés 3686. Gratis.

ARTE

Juan Dolhare Se encuentra inaugurada Aeroclub, una muestra de dibujos y pinturas. En palabras de su curadora, Florencia Qualina, “Juan observa las estelas de los aviones. Con un golpe súbito llega una revelación para él: durante los últimos 20 años estuvo pintando aviones enteros o en fragmentos”. “Saca el celular y empieza a desplazarse para dar fe de lo antedicho. Mientras su dedo se mueve por la pantalla, llega el título de la muestra: Aeroclub”, agrega.

Viernes, sábados y domingos de 12 a 20, en el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, Av. Almirante Brown 1031. Gratis.

Lo que arrastra la corriente Puede recorrerse la muestra colectiva con obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous. La exposición toma como eje el agua y los ríos, entendidos como derecho humano y territorio afectivo. Daud presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero, Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino y Tillous muestra un video, piezas gráficas y pinturas del río Choncancharava en Córdoba. Curada por Mercedes Lozano y Violeta González Santos.

De martes a domingo de 12 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ETCÉTERA

Feria del Libro Originario En su 3º edición, vuelve la feria organizada por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. El evento presenta un recorrido a través de los diversos emprendimientos editoriales del país que abordan las primeras naciones desde la literatura, la historia, el periodismo, la música, el ensayo, la etnografía y los saberes ancestrales. Hoy se presenta el catálogo de editorial Hen: memorias, poesías, historias, pedagogías y territorios en la provincia de Córdoba.

Desde las 14, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Hellolola La joven rapera presenta Turrialuv, su primer disco, un material que reúne nueve canciones y que, según sus palabras, la ayudó a ponerle melodías y música a uno de los momentos más difíciles de su vida. Toda esa energía también la aportaron los artistas que se sumaron con sus colaboraciones: Malandro, Rixxia y Asan.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $10000.

LUNES 3

TEATRO

Mika De Frankurt La artista trans internacional, alter ego del actor Manu Fanego, presenta su disco debut Cosas lindas. Una noche inolvidable acompañada por músicos de la talla de Sofia Viola, Fernando Samalea, Sebastian Furman, Melile, Juan Canosa y Mati Mormandi. Con su acordeón como compañera inseparable, Mika invita al público a sumergirse en su universo. La artista despliega su visión y filosofía de vida, su carisma y sentido del humor, llevando a la audiencia por un viaje con relatos vibrantes y melodías cautivadoras.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $20000.

Cuadernos del Triunfo Vuelve con dos únicas funciones la obra de Tomás Masariche. Cuadernos del Triunfo nace a partir del hallazgo real de un cuaderno marca Triunfo que funciona como una máquina del tiempo: desde su aparición, las sincronías y la pregunta sobre por qué seguir viviendo se repiten con insistencia. Almudena González encarna ese archivo, acompañada por Alicia Apezteguia, Milagro de Catamarca y con la participación de Carmen Baliero.

A las 20.30, en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $18000.

Partir(se) Marlies, guiada por la precisa intuición de partir a tiempo, decide irse de la Argentina junto a su hija. Se despiden con urgencia y parten hacia la novedad. Al llegar, la madre se encuentra con un pueblo en ruinas y una serie de desafíos transformadores. Lejos de su hogar, descubre que la partida es una oportunidad para reinventarse. Mientras su madre se preocupa por hacer de sus vidas una cotidianidad tranquila, Ana sale a descubrir el mundo a través de la danza. Dirige Belen Galain y actúan Lola Banfi y Lilian Timisky.

A las 20.30, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: desde $17000.

CINE

Naturaleza muerta Como parte del ciclo Noches de Terror del Gaumont, se proyectará la película de Gabriel Grieco. Naturaleza Muerta (2015) toma el furor internetiano por los fenómenos paranormales para envasarlos en una comedia negra. Su protagonista es Julián (Manu Fanego), dueño de un celular que le permite comunicarse con el otro lado, un trampolín para que lance un canal online sobre el tópico junto a su amiga Cruz (Inés Efrón).

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $5400.

La petite Continúa en salas la nueva película de Guillaume Nicloux (El secuestro de Michel Houellebecq). Todo comienza con el restaurador Joseph (Fabrice Luchini), todavía sumergido en las tinieblas del duelo por la muerte de su esposa, recibiendo un llamado de su hija, quien en la escena siguiente está llorando a mares junto a su padre mientras van en auto para confirmar lo irremediable: que su otro hijo ha muerto en un accidente aéreo. Joseph se mantiene frío, casi indiferente a lo que ocurre. Quizá porque es la mejor manera de enfrentar la situación, aunque lo más probable es que se deba a otro motivo.

A las 14.55, 16.45, 20.25, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2600.

MARTES 4

MÚSICA

Helado Negro Vuelve a Buenos Aires este artista estadounidense, cuyo nombre real es Roberto Lange, con un proyecto que entrelaza melodías envolventes, arreglos electrónicos sutiles y letras íntimas. Desde su debut Awe Owe (2009) hasta su más reciente trabajo Phasor (2024), su música fluye entre el pop experimental, la música ambiental y el folk electrónico. Con un enfoque totalmente artesanal (compone, graba, produce y mezcla sus propias canciones), Helado Negro construye paisajes sonoros cálidos, introspectivos y personales. Abre Mailén Pankonin.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $60000.

Stereolab Esta fecha marca el regreso de la banda en Argentina después de 25 años, como parte de la gira de presentación de su nuevo álbum, Instant Holograms on Metal Film (2025). Combinando ritmos envolventes, sintetizadores vibrantes y letras que expresan con elegancia un anhelo constante, la música de Stereolab genera una sensación de goce sin desconectarse del mundo.

A las 19, en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $70000.

Botta El cantante y guitarrista presenta su más reciente disco, Golpe de calor. En este trabajo Mauro Botta repite el equipo que lo acompañó en su álbum debut: Nico Landa, Fran Aguilar, Tomi Carnelli y Pelu Romero. Algunos de estos músicos también lo acompañan en vivo: Carnelli y Aguilar en guitarras, Juan Cruz Kuriluk en bajo, Tito Silvetti en percusión, Diego Módica en batería, Aníbal Núñez en trompeta y Romero en coros. Una banda potente para una noche de canciones intensas, climas urbanos y melodías que suenan entre lo íntimo y lo eléctrico.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $13000.

ARTE

Andrés Sobrino Con dos muestras en salas distintas, conformadas por 42 pinturas inéditas y cinco esculturas, el artista tucumano repasa más de treinta años de trayectoria en la escena local. Escribe la curadora Marcela Astudillo: “Hay crisis, no hay plata y es difícil pintar. Pero Andrés encuentra en aquel impedimento una respuesta material: repintar. Repintar no como una acción casual o aislada, sino como proyecto. Buscar minuciosamente qué sobró y revivirlo: una lata oxidada, una mezcla fallida, un experimento abandonado, una pintura que jamás se exhibió. Resucitar una obra, al tercer día, del sepulcro a la sala vacía”.

De martes a viernes a las 10, en Galería Towpyha, Piedras 986. Gratis.

María Martha Pichel Se encuentra inaugurada una exposición integrada por una serie de obras en las que el círculo se convierte en objetivo. A partir de esa figura geométrica, la artista propone un cruce entre su obra y el universo del tiro con arco y flecha. Ambas disciplinas (el arte geométrico y la arquería) comparten una ética del gesto preciso: concentración, tensión, inmovilidad y deseo. Curada por Laura Isola.

De martes a domingo de 12 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 5

ETCÉTERA

Pau Luque El escritor visita Buenos Aires para presentar su libro, Ñu, editado por Anagrama, en conversación con Martín Kohan. Entre el relato, la autobiografía y el ensayo ﬁlosóﬁco, Luque convoca una galería de personajes extravagantes y tiernos para pensar la incertidumbre que caracteriza a toda existencia humana: boxeadores frustrados, poetas clandestinas, émulos de San Ignacio de Loyola, ﬁlósofos abrumados por las cuestiones prácticas más triviales o swingers confundidos que vagan por las calles de Barcelona, Génova, Ciudad de México o Vilafranca del Penedès.

A las 19, en Fetiche Libros, Thames 744. Gratis.

MÚSICA

Mala Rodríguez La cantante celebra en vivo el 25º aniversario de Lujo ibérico, un álbum fundamental en el hip hop en español. La artista hará las canciones que forman parte del trabajo, más otros temas de su repertorio posterior. Rodríguez es una de las raperas más influyentes y respetadas de España y del hip hop en castellano a nivel mundial. Es conocida por su estilo que fusiona el rap con elementos de flamenco, con letras potentes, sociales y personales.

A las 21, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $35000.

ARTE

Ferrari + Interkevs Lo celeste y lo terrenal se unen para presentar Auguria, muestra conjunta de Paloma Zamorano Ferrari e Interkevs, reunidos por primera vez por Diego de Aduriz como curador, quien cuenta: “Con distintos niveles de luminiscencia, los dos artistas trabajan con las posibilidades de manifestación de la luz en todo sentido. Paloma Zamorano Ferrari propone puntillismo (con pincel o con sellos) sobre bastidor o sobre bolas de luz, con acrílico, marcador y terminaciones perladas. Interkevs, en tanto, se largó a experimentar con materiales no tradicionales y hoy desarrolla técnicas únicas”.

Sábados de 16 a 21, miércoles, jueves y viernes de 14 a 19, en El Castillo, Independencia 1653. Gratis.

La mirada de Juan Rulfo Esta es una exposición que homenajea al escritor a través de fotografías y libros. Explica Juan Villoro: “La literatura de Rulfo depende de los sonidos, las voces y los murmullos que contrastan con un atronador silencio, pero también de la mirada. El campo mexicano es el inescapable horizonte de sus historias. Lo que el narrador vio es tan importante como lo que escuchó en su infancia. Su formación tuvo un doble registro”.

De miércoles a domingo de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Kullock + Mala Hoy a las 18 se inaugura la muestra Ombligo con obras de Jazmín Kullock y Porkeria Mala, curada por Nicolás Cuello. La exposición ofrece un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas explorando, a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

JUEVES 6

MÚSICA

Carca Tras el lanzamiento de su octavo álbum Carcasutra, la esperada gira y la presentación en vivo se vieron interrumpidas: Carca debió atravesar diez meses de internación, aguardando un trasplante de corazón. Lejos de permanecer en silencio, transformó ese tiempo de espera y recuperación en un laboratorio creativo. Junto a Panky Malissia (baterista de Julieta Venegas) y Tuta Torres (bajista de Babasónicos), los tres comenzaron a dar forma a nuevas composiciones desde la clínica. Esta noche regresa más vivo que nunca para presentar Exultante.

A las 21, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $35000.

MÚSICA

La Típica Melingo Esta orquesta típica tiene al frente a Daniel Melingo, uno de los músicos más importantes del rock nacional, que integró la banda de Miguel Abuelo, Los Abuelos de la Nada, y fue cofundador de Los Twist. Es considerado uno de los músicos más importantes del rock nacional, que viene manteniendo vigencia tanto en la creación de su repertorio propio como invitado en proyectos recientes. El concierto cuenta con arreglos de Juan Pablo Gallardo y la dirección de Pato Cotella y Muhammad Habbibi, tres músicos históricos en las formaciones del multifacético artista.

A las 20.30, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $30000.

Javiera Electra Desde Chile, la artista presenta Helíade, un álbum que fusiona mito, emoción y memoria en una de las propuestas más conmovedoras del panorama indie latinoamericano. Inspirado en la leyenda griega de las Helíades, el disco transforma el duelo y la resiliencia en un viaje sonoro luminoso. A lo largo de doce canciones, Electra entrelaza folk orquestado, pop experimental y ritmos latinoamericanos, creando una narrativa que se mueve entre lo íntimo y lo cósmico.

A las 21, en Lalalá, Av. Álvarez Thomas 1541. Entrada: desde $10000.

TEATRO

Lo que el río hace Amelia está desbordada, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo de su infancia: un escenario donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. ¿Y si ésa que fuimos existiera? Lo que el río hace está escrita y dirigida por las hermanas María y Paula Marull, quienes también encabezan el elenco junto a William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $39000.

Artificial ¿Es el teatro un refugio para explorar la realidad? Es el día del estreno y cuatro actrices se embarcan en la creación de un espectáculo único, incluso desconocido para ellas mismas. Intimidadas por la presencia del público y desorientadas al no tener claro qué van a presentar, comienzan a construir una obra donde la vida real se entrecruza con la ficción. Con Julia Amore, Adriana Ferrer, Coral Gabaglio y Karina Hernandez. Dirige Noralih Gago.

A las 20.30, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $22000.

VIERNES 7

MÚSICA

Pez Con un cortometraje, en septiembre Pez estrenó De Buenos Aires, su nuevo álbum de estudio que se presenta oficialmente esta noche. La canción, de casi 20 minutos que ocupa todo el lado A y le da nombre al disco, puede funcionar como síntesis de lo hecho por la banda, encabezada por Ariel Minimal, en más de 30 años. De Buenos Aires fue grabado entre 2024 y 2025 y editado de manera independiente por el histórico sello de la banda, Azione Artigianale.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $25000.

TEATRO

El retrato punzó Se estrena una obra de Damián Dreizik con Fernando Gonet, Micaela Rey y Agustín Rittano. Es 1851, el gobierno del restaurador agoniza y contrata a un pintor, Prilidiano, para que retrate a su heredera, Manuelita. La única premisa es que el color predominante del cuadro sea el colorado punzó, pero Prilidiano quiere imponer sus propias condiciones. ¿Qué extraños lazos unen al arte y el poder? El retrato punzó navega en las aguas del delirio y la ambición de modificar un destino que parece inalterable.

A las 18, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $15000.

Implicados Luego de haberse presentado en importantes teatros de Panamá y Colombia llega a Buenos Aires la obra de Arturo Wong Sagel. El incendio en un centro penitenciario para jóvenes ha dejado un tendal de cuerpos calcinados y heridos, y ha prendido la mecha de un malestar social que estaba en estado latente. La ciudadanía gana las calles pidiendo justicia. En ese contexto, dos custodios del centro penitenciario se dan a la fuga y se refugian en un viejo edificio céntrico del casco urbano a la espera de ayuda de sus jefes. Actúan Emiliano Diaz, Pablo Pereira y Germán Rodríguez.

A las 20.30, en el Teatro Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $20000.

Pivote Una joven pareja entra en crisis. La promesa fue traicionada; todo está perdido. Un grupo de amigos amortigua el melodrama mientras lidia con una única fantasmal figura paterna y una búsqueda desesperada de símbolos, ternura y esperanza en un mundo que parece haberle dado la espalda a lo realmente importante. Una carrera de resistencia. Una oda a la fraternidad. Dirige Benicio Chendo. Actúan Theo Cesari, Theo Fernández, Tadeo Macri, Juan Gil Navarro, Violeta Postolski, Mora Segade, Lara Singer y Francisco Tramujas.

A las 23, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $18000.

MÚSICA

Gauchito Club Este show es el broche de oro de un año significativo para la banda mendocina. Los shows de Gauchito Club son conocidos por ser una experiencia arrolladora, festiva, magnética y llena de baile, donde las emociones se entrelazan. Con letras directas y contemporáneas, la banda transita por un amplio abanico de estilos que se podría sintetizar como indie tropical.

A las 19, en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $30000.

Malaurie + Chowa El dúo lleva las canciones de Pablo Malaurie al formato electropop dramático con visuales renacentistas a cargo de Federico Lamas. Se suma una mítica banda sorpresa y apertura a cargo de Nube Rota.

A las 21, en Lalala, Álvarez Thomas 1541. Entrada: desde $4000.

SÁBADO 8



ETCÉTERA

Nora Lezano Como cierre de la exposición Lo que vemos, lo que nos mira, la fotógrafa presenta El acercamiento. “Durante los años de pandemia, en cada caminata con mi perra, de mañana o de tarde me fui cruzando con pájaros muertos, muchos pájaros muertos y sus nidos, huevos, sangre, huesos, plumas. Decidí ir llevando todo a mi casa. Con amor limpié, manipulé, acomodé, olí, contemplé, fotografié, despedí y tomé notas”, cuenta Lezano. “Asi nacieron estas fotos, estos poemas: brotaron en voz baja de los paseos sin destino, de poner la mirada sobre lo que alguna vez cantó”.

A las 16, en ArtexArte, Lavalleja 1062. Gratis.

Filbita El Festival de Literatura Infantil se convirtió en un punto destacado en la agenda anual. En su 15º edición, Filbita propone distintos talleres. Por ejemplo, de fanzine, escritura, ilustración o poesía. A esto se suma la participación de chicas y chicos de instituciones como el proyecto Sinfín para la creación de bibliotecas comunitarias. Además habrá actividades como las narraciones de Mario Méndez abriendo La Noche de los Museos con cuentos de terror.

Hasta el 9 de noviembre, en el Espacio Cultural del Sur, Av. Caseros 1750. Gratis.

MÚSICA

dXb Se presenta en vivo el nuevo proyecto de Tito Fargo, músico, arreglador y productor. Fue guitarrista de Los Redonditos de Ricota y ha tocado con Sumo y Divididos. Esta es una nueva experiencia musical y sonora que combina el acid dub y el reggae en formato canción. Los sonidos clásicos conviven, se mezclan y procesan convirtiendo cada tema en un ritual sónico que invita a perderse.

A las 20, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: $25000.

TEATRO

Destino Lisboa Diciembre, la ciudad arde en bocinazos, compras de último momento y luces que encandilan más de lo que iluminan. En medio del caos, una diva olvidada, un agente inmobiliario y una docente de grado reciben una misteriosa invitación. Sin conocerse ni entender el motivo, llegan a una casona aislada, donde todo promete una Nochebuena distinta: sidra tibia, turrón pegajoso, piononos improvisados y pan dulces un poco duros. Lo que parecía una celebración íntima se convierte en un encierro absurdo, delirante y cada vez más inquietante. Dirige Fer Romandetta.

A las 20, en El Jufré Teatro Bar, Jufré 444. Entrada: $20000.

Algo lindo del horror Regresa la obra de Mariana Cumbi Bustinza con dirección de Jorge Thefs. Algo lindo del horror es un recital performático. Las historias del barrio, los límites del cuerpo, la violencia y la droga son algunas de las cuestiones que nos convocan. Y del otro lado los amores, sus amigos, su hijo, el teatro y la navidad. En palabras de su director: “La tragedia no tiene jerarquías, y sin embargo nos reímos de las propias como antídoto para engañar a aquello que sí existe mientras hacemos ficción, la muerte."

A las 21, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $12500.

CINE

Tortuga persigue a tortuga Fines de los años ‘80. Un joven filma en VHS una película confrontando a sus caseros, que buscan echarlo de la casa que comparten. Poco después, en su nuevo departamento, el joven continúa la película, esta vez enfrentando a su exnovia por una infidelidad. Cuenta Sebastián Rosal sobre el film de Víctor González: “Las imágenes tienen algo que decir. En una época en la que lo pretendidamente real no es más que un sobrepaso del artificio que solo logra negar la realidad, la cegadora crudeza en las imágenes de la película adquiere un efecto purificador”.

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

