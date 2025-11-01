El intendente Pablo Javkin presentó el presupuesto 2026, que ya fue ingresado al Concejo para su tratamiento. Se trata del quinto presupuesto consecutivo que la intendencia proyecta con superávit, además de contabilizar el stock de deuda más bajo de la última década. Entre recursos locales y provinciales, el municipio presupuestó la realización de obras por más de $336.027 millones, entre las que se destacan la reparación de calles, veredas y obras vinculadas al sistema de salud. “Prácticamente el total del superávit que el municipio tiene va a obras públicas”, señaló el mandatario local, en rueda de prensa. El 63,7% del gasto tendrá una finalidad social.

La presentación se realizó este viernes por la mañana, en el edificio donde funcionaba la Aduana, y contó con la presencia de miembros del gabinete municipal. En concreto, la hoja de ruta en materia económica para el próximo año prevé recursos por $1.230.314 millones, contra $1.230.056 millones de gastos, lo que arroja un superávit financiero que supera los $257 millones. En la presentación también se destacó el bajo nivel de stock deuda, en torno al 3,3%, además del ahorro corriente, estimado en $123.407 millones para el próximo año.

“Lo más importante para nosotros es consolidar tres cosas decisivas para el municipio: es el quinto presupuesto consecutivo con superávit operativo y financiero; es el presupuesto que marca el peso de la deuda más bajo en los últimos 15 años, vamos a estar solo en 3% y la deuda se explica por entero en bonos de pavimento a nivel definitivo o en el endeudamiento de obra pública; y el tercer punto es que prácticamente el total del superávit que el municipio tiene va a obras públicas, es decir, vamos a incrementar la inversión en ahorro corriente también batiendo el récord de los últimos 15 presupuestos”, detalló Javkin.

El 63,7% del gasto –unos $756.560 millones– tendrá una finalidad social. De ese total, el 26,4% estará destinado al sistema de salud, el 21,22% al mantenimiento urbano, y el 12,41% a obras públicas. En ese sentido, el intendente destacó el destino que se le dará a los recursos. “Aumentamos el gasto de finalidad social, es decir, las áreas vinculadas a las tareas sociales del municipio”, expresó y agregó: “El sistema de salud también vuelve a crecer con la partida más importante”.

En lo que refiere a obras, se destinarán unos $336.027 millones entre aportes municipales y provinciales. Entre las principales inversiones a realizar aparecen las obras de calles ($53.335 millones), obras de veredas ($11.748 millones), obras de pavimento definitivo ($37.920 millones) y obras pluviales y cloacales ($6.769 millones). “La ciudad necesita hoy una inversión fuerte en todas las conexiones sur, centro, norte, noroeste”, explicó el mandatario, que también argumentó la inversión en veredas: “Es una tarea prioritaria, muy reclamada, por eso vamos a aumentar el presupuesto de veredas un 63% en comparación a 2025”.

También se destinarán unos $7.536 millones en obras dentro del sistema de salud, entre las que se destacan la instalación de una sala de oncohematología en el Hospital Vilela, la reforma de la sala de partos de la Maternidad Martin, mejoras en los seis quirófanos del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), la construcción de una nueva base logística del SIES y la puesta en valor del Hospital Carrasco, además de inversiones en la red de centros de salud que tiene el municipio. En cuanto a infraestructura social, se prevé una inversión de $3.355 millones, donde se destaca la construcción de dos nuevos Centros Cuidar.

El presupuesto del próximo año también contempla la escrituración de 883 viviendas en distintos barrios de la ciudad, además de obras de urbanización en Barrio Banana, Moreno, La Sexta, Cullen, Cordón Ayacucho y La Tablada. También está prevista la relocalización de 9 familias de la Curva Tucumán, con la demolición del complejo existente y la realización de un nuevo espacio público barrial. La inversión prevista en infraestructura habitacional es de $12.926 millones.

Otro de los anuncios tiene que ver con la colocación de 10 mil nuevas lámparas LED, con una inversión prevista en $13.654 millones, con el objetivo de cubrir un 95% de la ciudad con ese tipo de iluminación. En materia de movilidad se incorporarán 145 colectivos cero kilómetros para sumar a la flota de transporte urbano, por lo que se destinarán $40.712 millones. En Higiene Urbana se prevé la colocación de 2 mil nuevos contenedores y el rubro contará con un 36,4% más de inversión que el año en curso. “Incrementamos la inversión en mantenimiento urbano porque entendemos que es uno de los desafíos que la ciudad tiene”, celebró Javkin durante la presentación.

Por último, el intendente anunció que se mantendrá la misma planta de personal, incluso habiendo reforzado plantilla de salud y contemplando los nuevos espacios inaugurados a lo largo de este año, como la Tecnoteca, Puerto Joven o los centros Cuidar. “Rosario va a tener el año que viene una inversión en remuneraciones del 36,1%. Ese es el costo salarial que el municipio afronta, y es un dato muy importante porque a veces se habla del 90% o 80% cuando se discute cuál es el porcentaje que la administración destina a sueldos”, expresó y agregó: “Ninguna de estas nuevas aperturas implica cambios a la hora del personal de planta del municipio”.