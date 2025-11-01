La derrota que sufrió anoche Newell’s no debería generar ninguna preocupación si no fuera por su realidad en el Clausura. Como nunca antes en el torneo, la lepra fue superior al rival, hizo de figura al arquero rival, se mostró competitivo todo el partido y no dejó de luchar en toda la noche. Matías Tagliamonte le atajó remates de gol a González, Acuña, Maroni y Russo. Los juveniles ofrecieron buenas respuestas y tras la puesta en escena, a pesar de la caída, hubo tímidos aplaudos, dentro de la angustia generalizada, para los jugadores.

Bernardi lo cambió a Newell’s, en los márgenes que tiene para mejorar un equipo que es el peor de todos en muchos aspectos del juego. El hincha llenó la cancha, el ánimo general fue de apoyo y el equipo se lo vio esforzarse todo el tiempo, desafiando incluso sus propias limitaciones. González contagió con despliegue (defendió, bajó pelota, jugó con pases y corrió todas) y Acuña aportó talento en el juego con la pelota. Pero Unión lució más estable, con libreto bien ensayado y sorprendió a los leprosos en una sencilla jugada. Sacó del arco Tagliamonte, la bajó Tarragona, lanzó centro Del Blanco y Colazo superó a Espínola con cabezazo por arriba al segundo palo.

Newell’s no se aturdió por gol. Mostró cierto convencimiento a lo que intentaba hacer y tras el tanto visitante su rendimiento mejoró. Porque lo tuvo Acuña frente al arco y controló el arquero, y González no sacó provecho a las pelotas que ganó en el área. A pesar de todo, Newell’s con la pelota mostró algunas ideas que obligaron a Unión se jugar mucho tiempo en su campo.

Newell’s fue mejor en el segundo tiempo. Presionó, dominó y generó juego en el área tatengue. Mereció el empate, sin dudas. Espínola no tocó más la pelota. Tagliamonte, por el contrario, mostró grandes atajadas. Le desvió un remate frontal a Maroni, Herrera estrelló un derechazo en el travesaño, desvió un remate de González y luego el nueve lo perdió con cabezazo cruzado.

Unión defendió hasta el sexto minuto de adicionado. Newell’s perdió pero no se fue silbado. El hincha encontró consuelo en el esfuerzo, las ideas y lo que logró reconstruir Bernardi en solo dos semanas de trabajo. Pero ahora queda atento al resultado de los rivales para saber si queda, en el peor de los casos, a tres puntos del descenso con seis por jugar.

0 Newell’s: Espínola; Montero, Salcedo, Cuesta, Sosa; Guch, Fernández, Acuña, Herrera; González, Russo. DT: Lucas Bernardi.

1 Unión: Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Martínez, Palavecino; Tarragona, Colazo. DT: Leonardo Madelón

Gol: PT: 24m Colazo (U)

Cambios: ST: Desde el inicio Ludueña por Fascendini (U), 13m Estigarribia por Tarragona (U), 19m Alvarez por Palacios y Fragapane por Palavecino (U), 22m Maroni por Russo (N), 24m Paz por Vargas (U), 30m Mosquera por Montero y Calderara por Sosa (N), 40m García por Guch y Scarpeccio por Acuña (N),

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Coloso del Parque



