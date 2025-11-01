Nació entre amigos en la librería Macondo, y hoy convoca a figuras del tamaño de Tute, Saborido, Claudia Masin o César González. El Festival del Libro de Chivilcoy (FLICH) tendrá su cuarta edición el 23 de noviembre en el Club Gimnasia, con entrada libre y gratuita, más de treinta stands de editoriales y un line up que cruza literatura, música, poesía y humor. “La FLICH es feria, es fiesta y es festival”, resumen sus organizadores, Samantha San Romé, Maximiliano Gesualdi y Juan Fernández.

Desde su primera edición el evento supo asegurarse un lugar en el calendario de Chivilcoy y alrededores, y cada noviembre por el club confluyen lectores, autores, músicos y familias enteras. Las calles cercanas se llenan de movimiento y el ambiente tiene algo de fiesta popular y de ritual lector. “Ya nadie pregunta si se hace, sino cuándo”, cuentan sus organizadores, y esa expectativa da cuenta de cómo el festival logró instalar una identidad propia en el territorio, una forma de pensar la cultura como un bien común.

La intención del proyecto fue idear una propuesta cultural con “sello chivilcoyano”, capaz de atraer a la ciudad a las distintas figuras de la literatura contemporánea nacional. “Queríamos poder escucharlas dentro de nuestro territorio, en un marco de festival, en un ambiente donde se celebren la literatura y la poesía”, explica Gesualdi.

Si bien desde la primera edición el contexto nacional cambió, la FLICH conserva la misma potencia del inicio. Por eso, a la hora de elegir a los invitados, el equipo organizador pone el ojo en las demandas y los intereses del público local. “Escuchamos qué es lo que la gente de Chivilcoy quiere tener acá. La recompensa y la satisfacción siempre son muy grandes, porque que sucedan estas cosas en nuestra ciudad y ver la convocatoria, ver cómo participa muchísima gente de acá y de alrededores, para nosotros es el objetivo principal”, afirman.

La FLICH fue concebida como un evento anual, con la intención de poder adaptarse a distintos contextos y desafíos. En ese sentido, Fernández explica que llegar a la cuarta edición fue posible gracias al aprendizaje acumulado en las tres anteriores. “Este es un proyecto que nació en un contexto diferente, no solo para los trabajadores de la cultura, sino para todos los trabajadores”, señala. Durante los primeros dos años, el festival contó con financiamiento estatal (tanto nacional como provincial). Hoy lo hace con algunos apoyos municipales y privados. “Contamos con la participación de emprendimientos y organizaciones privadas que nos permiten no solo hacer el festival, sino también sostener su entrada gratuita”, agrega.

Lejos de concebirse como una feria del libro tradicional, el proyecto incorporó desde el inicio música, gastronomía y actividades para las infancias como parte de su identidad, y se estableció como un espacio capaz de articular distintos lenguajes y expresiones culturales. “Por eso mismo le pusimos el nombre de festival: porque pensamos el evento desde una lógica de disfrute, acompañado de música, servicios de cantina, diferentes ofertas gastronómicas y actividades para las infancias”, cuenta Gesualdi, y señala que el objetivo es que las familias puedan participar y disfrutar del encuentro. “Queremos que vengan desde los niños más pequeños, adolescencias, juventudes y adultos. Eso siempre estuvo dentro de la identidad del festival y sigue estando, desde la primera edición hasta hoy”, afirma.

La selección de autores, editoriales y artistas que participan del evento parte de una búsqueda colectiva y diversa. Si bien cada integrante del equipo tiene sus propios intereses y admiraciones, el objetivo común es que el festival sea representativo de la mayor parte del público. La curaduría apunta, entonces, a generar un espacio de descubrimiento, tanto de lecturas como de procesos editoriales. Cada edición tiene sus propios ejes que se van “tejiendo entre el equipo y los invitados”, dice San Romé. En la programación de este año, que incluye a las poetas Claudia Masin y Nina Ferrari, al cineasta y escritor César González, al humorista gráfico Tute y multifacético Pedro Saborido, la propuesta se articula alrededor de la poesía, el humor, lo gráfico, el psicoanálisis y una mirada crítica sobre la sociedad de clases. “Nos interesa pensar el sistema en el que vivimos, lo que deja afuera, lo que excluye, lo que no nombramos”, explica Samantha. En ese gesto, la FLICH se propone también desarmar los lugares tradicionales del arte para volverlo “algo más cercano, más humano, de todos y de todas”.

Samantha San Romé, Maximiliano Gesualdi y Juan Fernández, organizadores.

“Exigimos que se cumplan nuestros derechos culturales, que son los que nos hacen ser quienes somos, para construir colectivamente algo diverso, intergeneracional, hecho también junto a los más chicos”, dice la librera. Por eso, la entrada libre y gratuita es un rasgo esencial de la identidad del proyecto. “Este festival nació al pensar qué lugar ocupa la lectura para cada uno de nosotros, y cómo nació esa relación con el libro”, cuenta Samantha. Por eso, el equipo quiso que esa experiencia transformadora que es la lectura pudiera expandirse y volverse accesible para todos. La gratuidad, explican, busca garantizar el acceso a la cultura y contribuir a la formación de nuevos lectores: “No se trata de gusto, sino de oportunidad. Hay actores que deben garantizar ese acceso”, afirman. Durante una de las ediciones anteriores, Alejandro Dolina dijo una frase que el equipo todavía recuerda: “Hubo hombres maravillosos que no habían leído ningún libro, pero que podrían haber sido aún mejores si hubieran tenido acceso a ellos”. Ese pensamiento, dice San Romé, sintetiza el espíritu de la feria: no empujar a nadie a leer, sino facilitar el encuentro con los libros. En territorios donde muchas veces hay que viajar y gastar para asistir a eventos culturales, la FLICH propone lo contrario: “Queríamos tener un evento cultural de relevancia acá, en nuestra ciudad, que se instale en la agenda local y que no haya que pagar una entrada para escuchar a ese autor que leímos o seguimos. Que podamos verlo gratis y cerca. Nos parece importante decir que si la FLICH existe es porque hay una comunidad que la sostiene, que la espera y la celebra”, concluye.



Con entrada libre y gratuita, la FLICH tendrá lugar el 23 de noviembre en el Club Gimnasia de la ciudad (Estadio Centro), ubicado en Belgrano y Moreno, con más de treinta stands y actividades a lo largo de toda la jornada.