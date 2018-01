El británico Andy Murray confirmó ayer que no tomará parte del Abierto de tenis de Australia, que comenzará el 15 de enero próximo en Melbourne, debido a que no se recuperó de una molestia en la cadera que lo apartó del circuito desde julio pasado. “Lamentablemente, este año no jugaré en Melbourne, ya que aún no estoy listo para competir. Pronto volaré a casa para evaluar todas las opciones”, informó el ex número uno del mundo.