Gotcha concibe la creación como un acto de espontaneidad pura, a través del cual el inconsciente se manifiesta como el artífice invisible detrás de cada acción. A partir de papeles antiguos, textos y vestigios recuperados, construye obras que son un diálogo entre el pasado y el presente, cargadas de un contraste material y simbólico que define su sello personal. Nació en Georgia. Ingresó a los 16 años en la Facultad de Filología, Lingüística y Letras de la Universidad de Tblisi, capital de Georgia, donde se graduó. En 1995 se doctoró en Ciencias Humanísticas en la Universidad de Varsovia, Polonia, e inmediatamente se radicó en Argentina. Trabajó en la Fundación de Relaciones Internacionales. Como artista plástico se formó con maestros como Juan Eichler, Víctor Chab y Alicia Diaz Rinaldi. Coleccionista de textos de Borges y apasionado por la literatura, realizó ediciones únicas de Alejandra Pizarnik, Jacobo Fijman, Oliverio Girondo, convocando a destacados artistas plásticos para que los intervinieran. Realizó exposiciones en Suiza, Georgia, Barcelona y Argentina. La muestra se puede visitar en El Círculo, Laprida y Mendoza, de lunes a viernes, de 10 a 12.30 y de 16 a 20 , y los sábados de 10 a 12.30.