El juvenil Ezequiel Barco, una de las figuras de la última edición de la Copa Sudamericana, no se presentó ayer al primer día de pretemporada de Independiente, en desacuerdo con el rechazo de la dirigencia a la última oferta que realizó Atlanta United, de la MLS de Estados Unidos, que le iba a dejar al club alrededor de 16 millones de dólares. Respecto de esta ausencia, Ariel Holan afirmó que no se opondrá a su venta, ya que el club atraviesa “un proceso de consolidación económica y financiera”. “El mérito enorme de estos gladiadores hizo que muchos sean requeridos por otras instituciones. Si es un buen paso para Ezequiel, no podemos decir nada”, afirmó el técnico.