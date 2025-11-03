El gobierno de Santa Fe creó la Unidad de Gestión “Lince”, que tendrá a su cargo la implementación, operación y optimización de los sistemas tecnológicos de inteligencia artificial aplicados a la seguridad pública y estará a cargo de operar y mantener los sistemas de videovigilancia urbana, reconocimiento facial, lectura automática de patentes, la plataforma de inteligencia artificial, y el sistema de alertas y emergencias, así como asegurar el seguimiento, la continuidad operativa y la seguridad de la información, bajo los lineamientos de la ley de gobernanza de datos y acceso a la información pública, como así también el desarrollo de protocolos de trabajo, medición del desempeño y realización de auditorías, garantizando la transparencia y la eficiencia operativa.
