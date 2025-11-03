Milton Lautaro Sosa, de 20 años, fue asesinado de una puñalada en Pérez, en el primer homicidio del año en esa ciudad de 32.000 habitantes. Milton futbolista del club Mitre y cerca de las 4.30 de la madrugada del domingo fue herido en una fiesta de cumpleaños. Por el hecho hay un detenido de 18 años, considerado el autor, y también su padre, de 39 años, a quien se señaló como responsable de disparar con un arma que la policía encontró en su poder.

El homicidio se produjo en Rearte y María Teresa, en el extremo sudoste de la ciudad lindera a Rosario.

Según la información de Fiscalía, a las 4.30 se produjeron llamados al 911 de diversas personas manifiestaron la presencia de una persona herida en dicha zona. Hasta allí llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico de Pérez y encontraron a la víctima con lesiones de arma blanca.

El joven fue trasladado por un grupo de vecinos al Centro de Salud “El Guri” para ser asistido, pero cuando llegó, ya había muerto.

Los primeros testimonios relataron que la agresión se produjo en el marco de una reunión, donde se produjo una gresca. En el lugar, los efectivos tomaron conocimiento de quién sería el agresor y poco después detuvieron a Matías Gabriel R., de 18 años, a quien le secuestraron un cuchillo que podría tratarse del arma homicida. También fue detenido el padre del joven, Ariel Gustavo R., de 39 años, acusado de haber efectuado disparos de arma de fuego con posterioridad al mortal ataque. En su poder los efectivos secuestraron una pistola calibre 380 y vainas servidas.

Familiares y allegados de Sosa fueron hasta la casa del principal sospechoso, a escasos metros de la escena del crimen, y prendieron fuego la vivienda.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Georgina Pairola, quien comisionó al gabinete criminalístico para inspección y preservación de la escena del hecho, toma de testimonios, pericias fotográficas, levantamiento de rastros. La audiencia imputativa a M.R y A.R se realizará en los próximos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario.