La Justicia de Garantías de La Plata ordenó que el padre de Renzo, el nene de 7 años con síndrome Down que murió al caer desde un séptimo piso, y su pareja, imputados por el hecho, no puedan salir del país hasta que se resuelva una apelación a la orden de detención que pesa sobre ambos. Las detenciones de Diego Villanueva y Rosa Martignoni –acusados de homicidio simple y homicidio calificado por el vínculo– fueron ordenadas el 19de diciembre, pero la medida no se cumplió porque la Cámara de Apelaciones platense antes debe resolver un planteo de la defensa de la pareja.

Angela Donato, madre de Renzo, había pedido a la jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, que “se disponga la prohibición de abandonar el país” y “de ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin dar previo” a la justicia. “Existen circunstancias que llevan a pensar la posible ocurrencia de un real peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio”, advirtió la madre en un escrito.

Ayer, la jueza Garmendia hizo lugar al pedido de la madre y dispuso la prohibición de salir del país para Villanueva y su pareja, una disposición acerca de la cual ayer ya habían sido notificadas la Gendarmería Nacional y la dirección de Migraciones.

Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal de la causa, Marcelo Romero, tras recibir el informe elaborado por la Policía Científica y la DDI de La Plata, que no descartó la participación de un tercero en la muerte del niño.