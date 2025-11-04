La Municipalidad de Rosario presentó la normativa que permitirá el acompañamiento controlado de animales de compañía en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Se trata de una experiencia pionera en la salud pública municipal, orientada a fortalecer el bienestar emocional y físico de los niños y niñas internados. “Se trata de un avance más en el abordaje integral de la salud, ya que estrategias como ésta también ejercen un efecto terapéutico favorable sobre los niños y niñas que cursan una situación de angustia por estar realizando un tratamiento por una enfermedad”, destacó Soledad Rodríguez, secretaria de Salud municipal. La experiencia se implementará como una prueba piloto de seis meses, limitada inicialmente al ingreso de perros que no hayan demostrado conductas agresivas. Cada visita estará supervisada por un responsable del animal y un comité evaluador verificará el cumplimiento de un estricto protocolo sanitario y conductual: vacunas al día, buena convivencia con el paciente y edad adecuada. En esta primera etapa, los niños y niñas podrán recibir la visita de sus animales por un tiempo máximo de 30 minutos, en un entorno controlado dentro del hospital.