El dólar cerró ayer a 18,96 pesos, con una suba de 18 centavos. Se trató del primer salto de la divisas este año. El martes había marcado una caída de 19 centavos y anteayer un leve aumento de 2 centavos. Entre los operadores del mercado aseguraron que hubo un rebote en la demanda de divisas, pero que no hay una tendencia clara a la suba del tipo de cambio. Explicaron que las próximas jornadas estarán marcadas por la volatilidad y señalaron que el equipo económico no tiene margen para dejar subir mucho la cotización. Esto se debe a que el resto de los precios de la economía están subiendo fuerte (luz, gas, transportes, combustibles, entre otros) y si encima sigue subiendo el dólar el proceso inflacionario se disparará.

La cotización minorista no fue la única con subas en la jornada de ayer. El tipo de cambio mayorista se ubicó en 18,65 pesos, al avanzar 17 centavos. Esta es la cotización con la que operan los bancos y las grandes empresas dedicadas al comercio exterior (tanto de importaciones como de exportaciones). En lo que refiere al dólar paralelo, se ubicó 19,41 pesos, al acercarse nuevamente al pico de 19,55 pesos marcado el jueves de la semana pasada. El último viernes hubo una caída de todas las cotizaciones. Algunos operadores de la city, con información y oficio sobre quiénes son los clientes operando en la plaza cambiaria, dijeron que el Banco Central no intervino para bajar la cotización pero si hubo ventas de bancos públicos. Ese día la cotización del tipo de cambio mayorista bajó de 19,27 a 18,67 pesos.

En la agencia Portfolio Personal aseguraron que en diciembre hubo una suba más alta de lo esperado en el dólar, por elementos estacionales, temas políticos y la perspectiva de los inversores que veían el dólar a 17 pesos con un precio muy retrasado. Pero para enero estos niveles cercanos a los 19 pesos son una especie de techo para el corto plazo. Indicaron que el dólar incluso podría moverse nuevamente a la baja (efecto serrucho), y que lo más probable es que no se pueda evitar la volatilidad en las próximas semanas. En 9 de las últimas 10 jornadas hábiles, la cotización registró cambios de más de 10 centavos diarios y llegó a moverse hasta 60 centavos en un día.

Para economistas consultados por este diario no existe mucho margen para que el tipo de cambio continúe escalando en los próximos meses. Ocurre que los ajustes anunciados para el transporte, junto con el aumento de las naftas y servicios públicos, generan un combo de remarcaciones que, si se le suma el incremento del dólar, puede potenciar los problemas de inercia de la inflación. Para diciembre, por caso, estimaron un alza de entre 2,5 y 3 por ciento de los precios y en enero las subas serían importantes. Esto resta capacidad para hacer subir mucho más el dólar para evitar generar mayores expectativas inflacionarias. En el mercado, no obstante, no creen que pueda cumplirse la meta de precios del 15 por ciento para 2018. Las estimaciones de distintos centros como la Umet ubican la inflación arriba del 20 por ciento este año.

Respecto de las reservas internacionales, se ubicaron ayer en 55.618 millones de dólares, con un retroceso de 88 millones. El MerVal siguió con su tendencia al alza y marcó una suba del 1,5 por ciento. Entre los aumentos se destacó el avance del 2,5 por ciento de Petrobras, del 7,8 por ciento de Central Puerto, del 1,8 por ciento de Telecom y del 2,4 de Transportadora Gas del Norte. También marcaron importantes subas las empresas Tenaris (1,9 por ciento), Transener (2,1) y Mirgor (1,5). En contraste, Holcim retrocedió 1,1 por ciento y Autopista del Sol bajó 2,6.