La edición 2025 de Estéreo Festival de Podcast trae una pregunta desafiante: ¿Cómo suena el futuro? Desde el viernes hasta el domingo, el encuentro de referencia para la cultura del audio y las narrativas digitales en Argentina, se desarrollará en sus ya clásicas sedes: el Galpón 11 y el Cine El Cairo de Rosario.

El festival propone explorar los desafíos y oportunidades que atraviesan el mundo del podcasting y el streaming en el presente y hacia lo que viene.

Nacido en 2022 ante la falta de espacios que reunieran de manera orgánica y sostenida a la comunidad del podcast y el streaming, industria que continúa en pleno crecimiento y construcción, el Festival Estéreo de Podcast se propuso crear comunidad, abrir oportunidades y profesionalizar el ecosistema sonoro, trayendo a la conversación a creadorxs, empresas, instituciones, educadores, artistas y plataformas.

Los ejes de este año serán la inteligencia artificial: ¿Cómo impacta en la creación, producción y distribución de contenidos?, la sostenibilidad económica: Modelos de negocio, monetización, financiación y trabajo digno en las narrativas digitales, así como la formación y escuelas: Nuevas generaciones, espacios de aprendizaje, y el rol de la educación en el ecosistema sonoro.

En cuanto a las actividades destacadas, se realizará la Maratón de Podcast (72 horas), el desafío de producir un podcast en tiempo récord. También habrá Mundial de Ideas: Participantes de todo el país presentan sus proyectos ante un jurado de referentes del mundo podcast y una de las novedades será la Fábrica de Podcast, que será un espacio colaborativo de creación intensiva, con acompañamiento técnico y creativo.

Habrá shows, master classes y talleres durante los tres días, abiertas al público, con artistas, especialistas, docentes, creadores y creadoras del ecosistema podcast. Más información en la cuenta de IG.