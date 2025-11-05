Para recibir el viernes a las 21 a San Lorenzo Ariel Holan mantiene aún dos dudas en Central. En defensa es probable que el técnico se incline por la vuelta de Enzo Giménez en lugar de Emanuel Coronel. Mientras que en el mediaocampo, como sucede todas las semanas, pelean por un puesto Santiago López, titular en la victoria ante Instituto, y Gaspar Duarte. Esta mañana el técnico auriazul realiza el primer ensayo de la semana, aunque la definición del once titular se posterga para la práctica de mañana en Arroyo Seco. Los socios aún tienen disponibles ubicaciones para presenciar el partido de pasado mañana en la popular norte y plateas de Cordiviona a 50 mil pesos.
