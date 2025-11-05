Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 5 de noviembre de 2025

La crisis económica se sigue cargando empresas de todo tipo y color. En las últimas horas y luego de más de 30 años de actividad, bajó la persiana la textil fueguina Blanco Nieve, reconocida por fabricar la marca Casablanca y tener licencias oficiales de Boca, River, Racing e Independiente. La excusa para el cierre, que deja a 35 trabajadores en la calle, es la "falta de ventas", una postal habitual que se ha generado desde que Javier Milei está en el Gobierno.<b><a href="https://www.pagina12.com.ar/871215-el-fin-de-una-empresa-textil-de-30-anos">Leé la nota completa</a></b>