FRANKENSTEIN

La llegada de Frankenstein, la esperada adaptación de Guillermo del Toro, marca un hito en la filmografía del cineasta mexicano y en la historia de las reinterpretaciones del clásico de Mary Shelley. En el filme, lejos de limitarse a una traslación literal de la novela publicada anónimamente el 1 de enero de 1818, Del Toro propone una lectura personal y emotiva de la tragedia de Víctor Frankenstein y su criatura. Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)