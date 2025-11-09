Los más de 3000 alemanes que vivían en Rosario no eran una masa homogénea durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras desde principios de los años ´30 algunos abrazaban las ideas del nazismo, otros sostenían sus ideales democráticos contra el dictador de bigotito. Eso se vio reflejado en un extraño episodio ocurrido en 1940 en el Club Alemán, por entonces ubicado en Corrientes 688.

La noche del 30 de abril se realiza una fiesta tradicional de la colectividad, por lo que la policía manda al “intérprete de servicio de nacionalidad alemana” de la División Investigaciones, por las dudas hubiera alguna manifestación pronazi.

De inmediato lo reconocieron -muy de incógnito no estaba- y su presencia no cayó bien entre los presentes. El secretario del Club Alemán, Carlos Diers, “se le apersonó para reprocharle que era un mal alemán por cuanto tenía conocimiento que hablaba mal de sus connacionales y que le extrañaba su presencia en el local”. El intérprete reconoció que había concurrido en misión oficial por la Policía, a la cual pertenecía. “Momentos después -precisa el informe policial que se elevó a la comisión de Diputados- algunos concurrentes a la fiesta, entre ellos el secretario del Consulado alemán, solicitaron al intérprete que no diera importancia a las palabras del señor Diers, ya que no se encontraba en su estado normal (sic)”.

“De lo actuado posteriormente en la División a raíz de esa incidencia, se desprende que existe una animosidad personal entre el señor Carlos Diers y el intérprete, la que data de algún tiempo, que posiblemente se deba al hecho de que este no frecuenta los círculos alemanes, ni guarda afinidad con los componentes, a lo que refiere la política internacional y especialmente, de la de su país, en la actualidad”, concluyó el informe.