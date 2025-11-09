En Santa Fe, la “meritocracia policial” parece tener más de relato que de reglamento. Bajo el gobierno de Maximiliano Pullaro, el discurso del orden y la eficiencia convive con un sistema de ascensos extraordinarios que poco tiene que ver con el mérito y mucho con la discrecionalidad del poder político. Un ejemplo es el de Daniel Acosta, detenido por la causa de robo de nafta para los patrulleros esta última semana.

La ley 12.521, sancionada en 2006, establece que los ascensos en la fuerza policial deben regirse por el principio de idoneidad, mediante concursos y evaluaciones “grado a grado”. Sin embargo, existen excepciones: los llamados ascensos extraordinarios o “por mérito”, que deberían reservarse a casos en que un agente actúe con heroísmo o riesgo de vida, defendiendo a la ciudadanía. Así lo define el decreto 423/13, que reglamentó la norma.

Pero con el tiempo, el espíritu de esa ley fue desdibujándose. En 2019, el decreto 252 amplió los criterios para otorgar ascensos “extraordinarios”, habilitándolos también por motivos administrativos, como la reorganización interna o los pases a retiro. Esa puerta abierta se convirtió, con el tiempo, en una vía libre para el ascenso exprés de uniformados cercanos a la conducción política, según publicó el sitio Nestornautas.

La última jugada vino en 2025, con la Ley 14.237 de emergencia penitenciaria y de seguridad, impulsada por Pullaro. Esa norma permitió reincorporar a personal retirado a la fuerza y, tras apenas 18 meses de servicio “ejemplar”, otorgarles un ascenso extraordinario de un grado superior al que tenían al retirarse. Según datos oficiales, 88 policías fueron reincorporados bajo esta modalidad; de ellos, seis recibieron ascensos por decreto, cuatro de ellos al grado máximo de Director General.

El problema no son sólo los números. En apenas uno de esos decretos se detallan los motivos del ascenso; en los otros cinco, los fundamentos brillan por su ausencia. Peor aún: al menos tres de los beneficiados arrastran antecedentes problemáticos, desde sanciones internas hasta vínculos con causas judiciales. La meritocracia, en este contexto, se parece más a una política de premios a la lealtad que a la valoración del mérito real: Daniel Alejandro Acosta acaba de ser detenido por estar vinculado al robo de combustible en la URII; a Aníbal Domingo Candia se le dictó la falta de méritos (es decir sin perjuicio de seguir vinculado a la causa) en la causa por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco (caso en que Pullaro, siendo ministro de Seguridad de Lifschitz, pagó con fondos reservados de la policía a los abogados de los acusados) y Claudio Carlos Blaser fue juzgado en Córdoba por el homicidio de alguien a quien fue a buscar a su casa acusándolo de ser parte de una banda criminal.

El gobernador, amparado en la emergencia, concentra la facultad de decidir quién asciende y quién no, sin intervención legislativa ni control externo. En los hechos, el principio de idoneidad que debía regir el sistema se diluye en un esquema verticalista, donde el mérito se mide según el grado de cercanía al poder.



En nombre del orden y la eficiencia, el Ejecutivo santafesino reproduce las viejas prácticas del clientelismo uniformado: recompensas discrecionales, lealtades internas y silencios cómplices. Una “meritocracia” que, lejos de sanear a la institución, la hunde un poco más en la opacidad.



