La Casa del Vecinalista se presentará este miércoles en el Concejo Municipal, en el marco de la audiencia pública sobre la Autonomía Municipal. El objetivo de la organización es acercar propuestas concretas y en ese sentido proponen la creación de un capítulo específico sobre Asociaciones Vecinales, donde se establezca que la Municipalidad debe impulsar, reconocer y garantizar la constitución de sociedades vecinales. Además, el documento plantea que estas asociaciones puedan participar en la planificación, ejecución y control de obras y servicios públicos, y que formen parte de los organismos municipales de consulta y coordinación. Por otra parte, el proyecto propone un cambio estructural en la conducción de la Dirección de Vecinales. En lugar de ser designado por el Ejecutivo, el director sería elegido por las propias asociaciones vecinales con personería jurídica reconocida.
