TEATRO

Nunca dejes de mirarme

Una afamada y consagrada actriz después de descubrir en la computadora de su hijo, un video que su actual pareja, un exitoso escritor, se filmó teniendo sexo con una actriz del off, decide ir a la casa de la actriz para impedir que se estrene el unipersonal que su hijo dirige. No dejes nunca de mirarme por favor es una reflexión sobre la necesidad desesperada de ser mirados y aprobados, una comedia de un tema que en verdad es dramático porque genera angustias extremas que, también, pueden ser ridículas. Con actuaciones de Pablo Caramelo, Celina Font, Aníbal Gulluni y Maía Lancioni y dirección de Bernardo Cappa. Estrena el 19 de enero.

Los viernes a las 21 en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $280.

Falso vivo

La obra narra las desventuras de un engañado cliente que contrata el servicio de una empresa fúnebre y desde allí hasta la eternidad se encuentra demorado en la famosa región de la espera. Un hombre afectado por los rayos catódicos que genera el excesivo consumo de televisión y que, al igual que muchos, desconocen su estado. Porque “falso vivo” es aquel que vive en diferido, que no va “en vivo” y ni siquiera es “vivo”. Una parodia a los medios de comunicación y al hombre actual a través de un universo inventado por el trío Belloso, Fumo y Nejafian que plantea una nueva clasificación de la que no escapan muchas personas y sin saberlo rondan entre nosotros. Con Gastón Fumo y dirección de Carlos Belloso.

Los miércoles a las 22.30 en Teatro Hostel, Olavarría 2373, Mar del Plata

MÚSICA

On Air

El nuevo-viejo disco de The Rolling Stones recopila 32 canciones que originalmente se transmitieron entre 1963 y 1965 por la BBC. En esta especie de viaje al origen y a las raíces que la banda inició con el excelente disco de covers de rarezas bluseras Blue & Lonesome ahora se trata de recuperar aquellos primeros pasos, también pioneros del rock en vivo en la radio. Ocho de las canciones nunca se escucharon antes en estas versiones y se incluyen clásicos propios como “(I Can’t Get No) Satisfaction” o “The Spider & The Fly” pero sobre todo covers: “Route 66” de Bobby Trou, versiones del favorito de la banda Chuck Berry como “Roll Over Beethoven”, “Memphis, Tennessee”, “Beautiful Delilah”, “Carol” o “Come On” y clásicos como “Everybody Needs Somebody to Love” de Solomon Burke.

Reputation

A pesar de sus Grammys, de que es innegable su capacidad como compositora de canciones pop infecciosas, Taylor Swift es tan espantosamente famosa que su reputación siempre la precederá, así como sus peleas públicas, sus romances, todo el material del que se alimenta una auténtica industria montada a su alrededor. A eso se refiere en Reputation, su nuevo disco y una vuelta de tuerca a su pop confesional, que no ignora dedicatorias veladas a sus novios (“Call It What You Want” o “King of My Heart”) pero que también reconoce el aislamiento insano de la megafama (“Look What You Made Me Do”. Recuerda un poco la crisis de Britney Spears encarnada en su extraordinario Blackout de 2007; no es tan bueno pero vale la pena como exploración de la celebridad millenial y también por canciones hermosas como “Getaway Car”.

ONLINE

Jumanji - En la selva

Uno de los clásicos de la fantasía infanto-juvenil de los 90 está de regreso. Más que una secuela, el largometraje de Jake Kasdan (Malas enseñanzas, Nuestro video prohibido) vuelve a utilizar el truco básico –un juego de mesa demasiado real, ahora transformado en videojuego– para reinventar la historia original: ya no son los animales salvajes los que atraviesan el cristal para aterrizar en nuestro mundo, sino que los mismos protagonistas terminan transportándose al salvaje universo de Jumanji. Mucho más jugada a la comedia que el film seminal, aquí un cuarteto de adolescentes adquiere literalmente los avatares de los personajes del juego –interpretados con absoluto sentido de la ironía por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan–, incluyendo choques profundos entre las características psicológicas reales y virtuales e incluso un cambio de sexo. Cuando no pretende ser una parodia de la saga de Indiana Jones, esta segunda parte logra divertir con armas cinematográficas genuinas.

Pendular

Presentada en sociedad hace casi un año en el Festival de Berlín, el segundo largometraje de ficción de la brasileña Júlia Murat intenta retratar los roces, comuniones y choques de una relación de pareja a partir de una semi abstracción: la interacción entre la danza y la escultura –cuyos espacios de existencia se encuentran divididos físicamente por una línea trazada sobre el suelo de un enorme galpón– se transforman en las herramientas narrativas esenciales utilizadas por la directora de Historias que sólo existen al ser recordadas. Un espacio minimalista, dos personajes principales y cierto grado de experimentación formal para un film inusualmente intenso.

CINE

Journey to the West

La plataforma Mubi ofrece durante treinta días la posibilidad de volver a apreciar este magnífico mediometraje realizado por el gran director taiwanés Tsai Ming-liang. Completamente alejada de cualquier atisbo de narración convencional, la película está integrada por quince planos de diversa duración en los cuales un monje vestido de rojo (el actor Lee Kang-sheng) atraviesa calles, escaleras y plazas de Marsella a una velocidad que no podría envidiar ni siquiera un caracol. Experiencia extrema de una enorme y cautivante belleza, la mirada del espectador puede pasear libremente en busca de cada ínfimo detalle de los encuadres, antídoto ideal contra las dictaduras del guion y el ritmo intenso en las narraciones audiovisuales contemporáneas. Al mismo tiempo primitiva y moderna, seguramente no sea para todos los gustos, pero quien logre entrar en el juego obtendrá una recompensa cinematográfica cercana a la hipnosis.

Dark

Poco antes de terminar el año, Netflix agregó esta serie alemana que muchos han comparado, algo perezosamente, con Stranger Things. La narración parte de la misteriosa desaparición de dos niños en un pueblito alemán de pocos habitantes, pero como en la gran miniserie de Edgar Reitz, Heimat, lo interesante aquí son las relaciones entre los miembros de algunas familias del lugar a lo largo del tiempo (los capítulos van y vienen desde la actualidad hasta los años 50). Los diez episodios de la primera temporada ofrecen además una buena dosis de ominosa oscuridad, donde lo fantástico acecha a la vuelta de cada esquina.

TV

9-1-1

El afiche promocional muestra la imagen del carro de una montaña rusa en un giro de 360 grados, uno de sus ocupantes cayendo inexorablemente al vacío, acompañada de la frase “¿Cuál es su emergencia?”. La nueva creación de Ryan Murphy (American Horror Story, Glee), que la señal Fox ya comenzó a emitir, promete meterse en la piel de los policías, bomberos y médicos que deben socorrer y asistir velozmente a las víctimas potenciales de algún desastre público, pequeño o grande. El reparto está encabezado por Angela Basset, a cargo del papel de una mujer policía de a pie, y Connie Britton como la operadora responsable de atender las llamadas realizadas al 911. La serie promete drama humano y suspenso en partes iguales, aunque habrá que ver si Murphy logra inyectarle alguna novedad a un género televisivo muy transitado.

Miércoles a las 22, por Fox Premium Series.

Gran Hotel

Film & Arts continúa emitiendo la tercera temporada de esta exitosa serie española, superproducción de la cadena Antena 3 que cosechó altos puntos de rating en sus emisiones originales en el Viejo Continente. Cruza de culebrón de prestigio, drama histórico y relato de suspenso en la tradición de Agatha Christie, la serie transcurre en gran medida en las habitaciones, pasillos y halls de un hotel de lujo a comienzos del siglo XX, con un joven que llega al lugar investigando la desaparición de su hermana, una camarera que dejó su trabajo sin razones aparentes. Eso no es todo: también hay una bella joven y el viejo y querido romance entre clases sociales enfrentadas.

Todos los días en horarios rotativos, por Film & Arts.