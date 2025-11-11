En las efemérides del 11 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1890. Nace Carlos Gardel

En Toulouse nace Charles Gardes, el futuro Carlos Gardel. Hijo de padre desconocido, llegó con su madre Berta a la Argentina en 1893. El uso de un pasaporte uruguayo con fecha de nacimiento en Tacuarembó, en 1887, alimentó la hipótesis de que había nacido allí. En verdad, tramitó ese documento para entrar a Francia en su primera gira europea, en 1923, y así buscó despistar a las autoridades galas para evitar problemas como desertor al servicio militar, en un país sensibilizado por la Primera Guerra. Después de ese viaje pasó a usar documentación argentina. La casa natal, la partida de nacimiento y su propio testamento, de comienzos de 1935, documentan su origen. La grabación de "Mi noche triste", en 1917, marca el inicio del tango canción. Compartió un dúo con José Razzano y luego siguió su carrera solista, marcada en sus últimos años por la asociación con el poeta Alfredo Le Pera, con quien compuso clásicos como "Mi Buenos Aires querido", "No habrá más penas ni olvido", "Volver" y "Rubias de New York". Dio el salto al cine sonoro y en la cumbre de su estrellato murió junto a Le Pera y varios de sus músicos en un accidente aéreo en Medellín, el 24 de junio de 1935.

1899. El nacimiento de Julio de Caro

Nace Julio de Caro. Pieza clave en la renovación del tango que dejó atrás a la Guardia Vieja al comenzar los años 30, popularizó el violín-corneta, a través del cual amplificaba el sonido del instrumento de cuerdas. Falleció el 11 de marzo de 1980.

1908. Nace Manoel de Oliveira

En Oporto nace Manoel de Oliveira. Considerado el cineasta más prestigioso de ese país, filmó desde 1931 hasta 2014. Murió el 2 de abril de 2015 a los 106 años. En su producción destacan La caja, El principio de la incertidumbre, Una película hablada y Belle Toujours, su particular relectura de Belle de jour de Luis Buñuel.

1930. El nacimiento de Jean-Louis Trintignant

En la ciudad de Piolenc nace uno de los grandes actores del cine francés: Jean-Louis Trintignant. Saltó a la fama en 1956 con Y Dios creó a la mujer, junto a Brigitte Bardot. Fue contrafigura de Vittorio Gassman en Il Sorpasso, y protagonizó la célebre Un hombre y una mujer. La consagración definitiva le llegó como el juez de Z, de Costa-Gavras, por la cual recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 1969. Luego filmaría El conformista, a las órdenes de Bernardo Bertolucci. Fue protagonista de Vivamente el domingo, la última película de François Truffaut. Más cerca, se lo vio en Rouge, de Krzysztof Kieślowski, y en Amour, de Michael Haneke. Su hija Marie fue víctima de un femicidio en 2003, a manos de su pareja. Falleció en 2022.

1936. La abdicación de Eduardo VIII

Eduardo VIII abdica al trono del Reino Unido. El monarca había sucedido a su padre Jorge V en enero. El motivo de su renuncia es el rechazo del gobierno conservador de Stanley Baldwin a su relación con Wallis Simpson, una norteamericana que se había divorciado dos veces. Eduardo se casó con su amada y pasaron a ser los duques de Windsor. No ocultó sus simpatías por el nazismo y fue enviado a las Bahamas durante la guerra. El sucesor en el trono fue su hermano Albert, que asumió como Jorge VI. Así, se desvió la descendencia del trono, que se continuó en la hija de Jorge VI y sobrina de Eduardo VIII: la reina Isabel II. El duque de Windsor murió en 1972, y Wallis Simpson en 1986.

1964. El discurso del Che en la ONU

Ernesto Guevara habla como representante de Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Reclama por el respeto a la soberanía cubana, en una de sus últimas apariciones públicas, antes de ir al Congo y luego a Bolivia. “Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados; la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha en masas y de ideas, epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraban rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño, rebaño gigante de doscientos millones de latinoamericanos en los que advierte ya sus sepultureros el capital monopolista yanqui”, dice en un pasaje. Mientras hablaba, opositores anticastristas lanzaron un explosivo con una bazooka contra el edificio de la ONU. El cohete cayó a 200 metros, en el río Hudson.

2012. Fallece Ravi Shankar

A los 92 años, muere en San Diego Ravi Shankar, el principal exponente de la música de la India. Virtuoso del sitar, acercó la música oriental a Occidente, en especial a través de su vínculo con el beatle George Harrison en los años 60. Fue el padre de la cantante Norah Jones.

Además, es el Día Nacional del Tango, en recuerdo de los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro. Y es el Día Internacional de las Montañas.