Esta noche vuelve "Un verano fresquito" a Teatro La Comedia, cuya sexta edición promete, tal la costumbre, espectáculos de calidad a un precio accesible, inclusivo. A las 21.30, el querido escenario ubicado en la esquina de Mitre y Ricardone dará cobijo a ese trío local irreverente, con veinte pirulos cumplidos, de trayectoria con relieve y premios, que es Marca Cañón .

Vueltos a reunir hace poquito, el número veinte les calza perfecto para la rememoración y puesta al día de un humor que ya conoce sus clásicos. Así es la propuesta de Retro Vintage: El Humor que no pasa de moda , en donde el reconocido trío revolverá en el cajón de juguetes para devolver vida a algunos de sus clásicos personajes, como El Pastor Gutiérrez, El Gaucho Durán, Osvaldito, Ricardo & Edmundo, entre otros.

Antes de conversar con la prensa, los Marca Cañón hacen salida a escena en La Comedia, dan unos breves pasos de comedia y saludan al auditorio invisible, que seguramente ya prefiguran de cara a la presentación de esta noche. Presentación que será la primera de las noches de todos los sábados de este mes. "Hacía mucho que no trabajábamos juntos y se acercaban los veinte años, así que comenzamos a charlar porque algo teníamos que hacer. Contra el sentimiento inicial de que no íbamos a poder, sea por falta de tiempo, ganas u otros proyectos, cuando nos reunimos dos o tres veces nos dimos cuenta de que las ganas estaban intactas, tanto como la relación y la química arriba del escenario. Así que estamos muy contentos, entusiasmados y orgullosos de este espectáculo", comenta Jorge Fossetti a Rosario/12 .

"Hay personajes y sketches que todavía tienen vigencia, porque es un humor bastante atemporal". Fossetti.

"A mí me pasa a nivel personal lo mismo que a nivel grupal, es un lindo momento por la edad que tenemos, el poder reencontrarnos y con la posibilidad de estar en un teatro como La Comedia, que nos ofrece todo enero, cuatro sábados seguidos, cuando hacía bastante que no estábamos actuando", agrega Germán Mazzetti. Por su parte, Beto Chiesa cuenta que se está "reencontrando con la actividad, porque estaba afuera de la actuación y lo estoy pasando muy bien, me resulta muy gratificante". Quien estuvo desarrollando "una carrera solista, por así decirlo", es Fossetti: "la verdad que no extrañaba ponerme la peluca, el disfraz, pero me di cuenta de que era algo que tenía volver a hacer, así que está bueno en lo personal poder conjugar ambas cosas".

-‑Tienen una familiaridad ganada, a pesar de las diferencias que seguramente también deben estar.

--Fossetti: Sí, lo hemos logrado, nos hemos peleado mil veces pero a esta altura ya somos como una familia. Nos conocemos desde el secundario, hace treinta años. Creo que lo importante es que a cada uno de nosotros le gusta lo que hace el otro arriba del escenario. Siempre fuimos un grupo que apostó mucho a la cuestión coral, nunca hubo vedetismo, las veces que nos hemos peleado nunca fue por ego. Cuando los compañeros están en escena, nos reímos mucho, así que nos sugerirnos, nos dirigimos, escribimos entre todos, ése es el secreto.

‑-Mazzetti: La química no se ha perdido.

‑-Chiesa: Y el sentido del humor tampoco. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que los pueda volver a ver a estos dos, ahora ya está, los rencores quedaron atrás y está todo bien, nos divertimos mucho ( risas ).

‑-Quien ha crecido también es el público...

‑-Mazzetti: Tienen nuestra edad, algunos no pueden venir porque tienen hijos chicos, habrá que captar nuevos públicos.

‑-Chiesa: Ésa es una buena oportunidad para que nos conozcan.

‑-Fossetti: Nosotros hacemos un tipo de humor que es el que nos gusta y nos sale, y es el que al público le ha venido gustando también. Nos hemos dado cuenta de que hay personajes y sketches que todavía tienen vigencia, porque es un humor bastante atemporal, no estamos con el humor político o con el chiste sobre lo que pasó en la semana. A la gente joven que nos ve notamos que les gusta. El año pasado estuvimos en cafés concerts, con gente joven que se enganchaba con los personajes, a los que antes, para caracterizar, nos teníamos que avejentar, ahora tenemos que parecer más jóvenes ( risas ). Siempre tratamos de hacer cosas que nos parecieran divertidas y dignas, y por suerte el público nos lo ha valorado.

Ese divertimento tiene raíces que los Marca Cañón gustan de pensar cercanos al espíritu grupal de propuestas como las de Les Luthiers , Chespirito , Hiperhumor , Cha cha cha . La notoriedad que adquirieran en la televisión local hubo de provocar, en esos casi lejanos años '90, algo raro: una producción local efectiva, con buena respuesta y por encima de los contenidos replicados de Buenos Aires. Hacia allá, de todos modos, hubieron de partir, pero con la decisión puesta en permanecer acá, en Rosario. "En un momento tuvimos que tomar la decisión y elegimos Rosario, así que somos muy agradecidos al público rosarino. Hemos actuado en La Comedia diez años atrás, y nos da mucho placer volver a hacerlo, en el marco de un ciclo que yo creo está muy bien programado, con shows populares, de valor artístico, es por eso que todos los veranos el teatro se llena", comenta Fossetti.

"¡Hay que recalcar que la sala está climatizada!", dice Mazzetti. "Y que se trata de un humor que no se mete con la gente, por las dudas", agrega Chiesa, pero lo cierto es que ya hay un conocimiento tácito por parte del público, sobre ellos y sobre la clase de humor que cultivan, en donde la audiencia se sabe parte de un juego cómplice, ahora teñido por el recuerdo y las ganas de seguir riendo.