Entre las mejores películas del año que pasó, pero que sin embargo usted no vio, el diario inglés The Guardian ha destacado a Nadie nos mira , de Julia Solomonoff. En prinicipio, cómo no estar de acuerdo, la película es magnífica. Ahora bien, por fortuna por acá sí pudo verse y todavía, tal como lo significa la función de mañana, a las 18, en El Cairo Cine Público, dentro de su ciclo "La gratis", de entrada libre y gratuita.

La reseña aludida no deja de ser un reconocimiento, que sitúa la película de la directora rosarina a la par de otros films destacables como The Lost City of Z , de James Gray, con Robert Pattinson y Charlie Hunnam (sin estreno local); Graduación , del rumano Cristian Mungiu (que sí se estrenó); y la polaca The Lure , de Agnieszka Smoczynska (sin estreno).