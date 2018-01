A la memoria de Albert Camus.

Los perros de los vecinos ladraban a la noche. Mañana, lo que se hace es que se le da un montoncito de carne con bastante vidrio molido mezclado y listo. No me lo decía a mí en sí, pero lo decía. Yo me iba al kiosco de mi abuelo que quedaba en la propia casa, me robaba unos envases vacíos de cerveza y arrancaba un par de bolsitas para caramelos del rollo. Después pasaba por la relojería sobre la que se había montado el kiosco y me robaba un martillito. Me escondía en mi pieza, sacaba la sábana y envolvía las botellas. Golpeaba el bagayo bien despacio con el martillito para no hacer ruido. Si me llegaban a llamar, gritaba que estaba rezando y nadie me molestaba. Había que moler hasta el final, no se le puede poner vidrio roto así nomás, el perro no es estúpido. Mi abuela abría el congelador, sacaba un montoncito de carne picada de la buena y la amasaba. Yo iba a la cocina con el producido de mi tarea en una de las bolsitas para caramelos, la dejaba sobre la mesada y me iba. Ya en mi pieza, sacudía mi sábana y la reponía en su lugar. Devolvía el martillo a la relojería y volvía a la cocina. Mi abuela ya tenía listas las bolitas. No me dejaba amasar a mí, nunca me dejaba hacer nada. Si las manos no se las lastimaba ella por qué me las iba a lastimar yo. La masa era lo suyo, su oficio. Como a cualquiera que trabaja bien, daba gusto verla amasar lo que sea. Listas las bolitas las guardaba en el congelador. Cuando se hacía la tardecita y nadie la veía, se hacía de sus bolitas y se iba al patio. La de Cudicio no estaba nunca en la casa a esa hora y el marido a lo mejor estaba o no, pero, en cualquier caso, no importaba. Volvía a darle un redondeo a cada bolita y las revoleaba con fuerza por encima del tapial. Yo la espiaba desde una ventana de mi pieza que daba a un pasillo que separaba mi casa de la casa de Cudicio. La historia de ese pasillo venía de cuando las dos familias se habían comprado lotes pegados en una época del país en que casi que los regalaban. La idea de hacer el pasillo había sido de mi abuelo que quería que las piezas tuvieran ventana. El pasillo tenía medio metro de ancho y ahí daban las ventanas. A mí abuela le parecían ridículas y la suya siempre estaba cerrada. Tampoco me quería dejar abrir la mía pero yo me encerraba y la abría. Cuando me retaba por hacerlo me excusaba con que era para rezarle mejor a dios. Se iba haciendo amenazas y lograba que cierre mi ventana. Nadie en mi casa rezaba ni creía en dios ni nada, pero a mí me habían mandado a una escuela marista para relacionarme con gente mejor.

El brazo con el que mi abuela revoleaba las bolitas no parecía formar parte del sistema de manos y brazos con el que ella amasaba. Era el brazo que retorcía de un tirón el cuello de un pollo, de una gallina o de un gallo que jodía. El mismo que hundía los gatos machos recién nacidos que no hacían falta y que no había a quién regalárselos en un balde con kerosene. El mismo brazo que un sábado, cada tanto, levantaba en el aire un sillón en desuso y lo metía en la parrilla para que se queme. Con un palo lo empujaba junto con los juguetes de plástico, los diarios viejos, los libros que mi mamá no tenía por qué leer, el pasto cortado con la máquina y amontonado por mi abuela sin ayuda, y las bolsas de basura de ese mes que mi abuelo sacaba a la calle y que mi abuela y yo recuperábamos y las guardábamos en el pasillo a esperar la próxima quemazón. Ardían también las cajas de cartón de la mercadería del quiosco y los regalos de los vecinos. Juegos de tazas, floreros, cajitas de música, juegos de cartas y cualquier otra porquería que traían los vecinos a cambio de que les dejáramos usar el teléfono. El humo negro del plástico subía por la chimenea de la parrilla y mi abuelo, desde adentro de la casa, maldecía a mi abuela porque le arruinábamos los palos y las cosas para dar vuelta la carne del asado que se hacía ahí mismo, al otro día que era domingo. Nosotras no le hacíamos caso. Las perras de la casa eran tres. Nieta, madre y abuela. Ninguna quería saber nada con las fogatas nuestras. Mi abuela tampoco las quería cerca. Ni bien empezaba a rociar el kerosene sobre el carbón que le robábamos a mi abuelo de los asados ya sentían el olor y se iban a la calle.

Los domingos las tres perras sí se posicionaban cerca de la parrilla. Mi abuelo me quería ganar para él y me daba los pedacitos del asador mientras me explicaba las artes de un buen fuego y de cómo dar vuelta la carne para que no se queme ni se pase. Yo lo escuchaba fingiendo interés, me comía el pedazo de carne que mi tía envidiaba y, en cuanto podía, me escabullía. Mi tía se ponía ahí a esperar su pedacito pero antes que dárselo a ella, mi abuelo se lo tiraba a alguna de las perras a escondidas. Todo este asunto del asado no se comparaba en nada con el permiso ‑apenas otorgado por mi abuela‑ de dejarme contemplar la fogata y cuando no me miraba, revolear yo misma alguno de mis juguetes de plástico al fuego y verlo derretirse entre las otras cosas.

Mi abuela no quería que se vendiera marca coca en el quiosco porque el viajante nuestro era el de Pepsi. El de coca no llegaba a nuestra zona. Entonces mi abuelo iba y compraba cocas en el Rebotín y las vendía al mismo precio en el quiosco. Igual que los cigarrillos que no dejaban ganancia pero los vendía para que los clientes, según él, se llevaran otra cosa más. Mi abuela me mandaba a sacar esas cocas de la heladera del quiosco y a que las anote como vendidas. Las hacíamos explotar en la fogata de los sábados junto con las latas de cerveza que mi abuelo escondía en la heladera de la casa detrás de las bolsas de pan viejo para tostadas. Como a mi abuela las latas no le gustaban yo también se las llevaba, aunque no me lo pidiera, para hacerlas explotar.

Las cajas de los regalos de los vecinos iban enteras a la parrilla con sus plásticos y sus papeles de regalo. Cuando las vecinas las traían mi abuela se excusaba de no abrirlas en el momento porque correspondía que las abriera mi mamá que llegaba a la noche de trabajar y era la que pagaba el teléfono. A mi mamá no le interesaba nada de nada así que yo me encargaba de guardar esas cajas en el pasillo junto con la basura. Mi abuela, a veces, agarraba el serrucho y se iba a cortarle una rama al árbol de la vereda porque molestaba el paso y tácitamente yo quedaba a cargo de la fogata. Agarraba los palos de mi abuelo y revolvía y avivaba el fuego para que largara chispas. Todo lo plástico que encontraba lo metía. También echaba chorros de alcohol común y cuando vaciaba los frascos también los quemaba. Esos alcoholes también figuraban como vendidos en el kiosco. Esa gestión era mía entera. Volvía mi abuela por el garaje arrastrando la rama recién serruchada y recuperaba el mando. Con su brazo y sin dejarme que la ayude empujaba con fuerza la rama gigante al medio de la fogata. Tardaba en prenderse bien todo de nuevo, pero no escatimábamos en kerosene y finalmente ardía mejor que antes. Eso me daba orgullo: cómo podíamos revertir una situación. Ahí, con el fuego al máximo, echábamos las bolsas de basura del mes, los regalos de los vecinos y los montoncitos de gatitos muertos que también ardían bien porque estaban ahogados con kerosene.

Nosotros, además de la casa kiosco relojería, teníamos una casa quinta en otro lado. Un día cualquiera empezó una revolución porque a mi abuelo se le ocurrió hacer unas reformas en la quinta y meter albañiles a trabajar. Hubo una rotación de piezas porque mi abuelo, con ayuda del camión de los Cudicio, mudó a nuestra casa todos los muebles de la quinta para que los albañiles trabajaran tranquilos. Mi mamá se fue esos días a lo de una amiga para no molestar y a mi tía y a mí nos pusieron a dormir juntas, pero como nos quejamos, yo retuve mi pieza para mí y ella fue ubicada junto con mi abuela en la cama grande. Mi abuela mandó a mi abuelo a instalarse a la quinta, no vaya a ser que los albañiles llevaran ocupas y termináramos perdiendo la casa. Mi abuelo no tuvo más remedio que aceptar pero nos trajo a cambio a Pepita, la perra de la quinta. Era mansita pero quién te dice, entre tanto salir y entrar de los albañiles capaz se terminaba escapando. Mi abuelo la quería mucho porque decía que era cariñosa y que era una mezcla de perro con loro por el sonido que hacía que no llegaba a ser un ladrido. Tampoco se parecía en nada al sonido de un loro, pero a mi abuelo le gustaba decir cualquier cosa y cambiarle el nombre a todo lo que podía. Con las tres perras de la casa ya se sabía que Pepita se llevaba bien porque mi abuelo cargaba a las nuestras en el auto cuando íbamos de pileta a la quinta y ahí se entretenían entre las cuatro, así que no iba a ser problema que Pepita pasara una temporada en casa.

La noche que partió a instalarse a la quinta, mi abuelo agarró el colchón de mi mamá y lo ató con un cinto de ella de salir. Yo dije que eso estaba mal porque era un cinto caro y de los buenos, que a mi mamá eso no le iba a gustar y que yo se lo iba a decir, pero nadie me hizo caso. Mi abuelo cargó con el colchón atado, unos paquetes de fiambre y pan para darle a los albañiles, unas latas de cerveza para él y se fue. Nosotras cenamos sopa amontonadas en la cocina porque el comedor estaba lleno con muebles y cosas de la quinta y, por esta vez, se le permitió a las cuatro perras picotear debajo de la mesa. Después de cenar mi abuela nos mandó a todas a dormir y se quedó ella acomodando la cocina. Mi tía se hacía la reina porque le había tocado la cama grande. Lo mismo me daba porque eso en verdad era un triunfo mío que no quería dormir con ella y había retenido mi pieza para mí sola.

Cerca de la madrugada, Pepita empezó a rascar la puerta del patio y a hacer ese sonido de perro loro que se le había puesto a mi abuelo pero que no era. Yo me levanté en silencio a hacerme de la llave del kiosco y la vi a mi abuela que seguía en la cocina pero a oscuras. Me vio salir de la casa y entrar al kiosco porque la calle estaba iluminada pero no me dijo nada. Me vine con el martillito y todos los envases que pude cargar. Hice mi parte y se la entregué a mi abuela. Andá a dormir, decretó. Obedecí. Intenté espiar por mi ventana del pasillo pero no se veía ni se oía nada más que la voz equivocada de Pepita. Me quedé en la ventana intentando escuchar algún cambio pero me terminé quedando dormida. Al rato ‑todavía era de noche‑ me desperté con el sonido de los muebles de la quinta que mi abuela arrastraba. Ya ardía el fuego en su máximo porque la rama del árbol de la calle ya había sido serruchada, arrastrada y prendida. Mi abuela iba y venía con una velocidad bestial. Me sumé a la tarea sin pedir permiso y no fui rechazada. Entre las dos empujamos modulares, bibliotecas, cajas de libros de cuando mi mamá estudiaba en Buenos Aires, y todas las porquerías inimaginables que mi abuelo había llevado a la quinta para salvarlas de las quemazones de los sábados. En un momento se despertó mi tía, nos miró, no le dimos importancia y se volvió a acostar. Cerró la puerta de la pieza de la cama grande porque la casa entera se llenó de humo. Pepita no estaba pero las perras nuestras se pusieron molestas, entonces mi abuela trajo bolitas para ellas. Esta vez yo había hecho varias bolsitas así que mi trabajo estaba adelantado y era más que suficiente. El fuego no paraba de arder y se estaban acabando las cosas para tirar. Corrí a mi pieza y agarré todas mis Barbies y las traje. Miré a mi abuela, bajó los párpados dándome la autorización y se fue para adentro. Volvió con los cuadros que pintaba mi tía. Todo ardió. Los óleos, el plástico de las Barbies y el pelo de las perras. Entre las dos arrastramos la heladera, el lavarropas y los dos televisores. El fuego ya ardía fuera de la parrilla hasta la mitad del patio, así que el camino se nos acortó. Fuimos por las mesas y sillas del comedor y de la cocina, pero apenas hubo que empujarlas porque el fuego ya estaba adentro con nosotras. Empezó a clarear y ya él solo se devoró la casa entera y todo el kiosco y la relojería. Alguien llamó a los bomberos pero no hubo caso, a mi tía no pudieron sacarla a tiempo. Mi abuela y yo nos sentamos en la vereda, como nos indicaron, para no estorbar mientras terminaban de controlar el fuego que ya se había extendido a lo de Cudicio. Me quedé mirando un rato el árbol serruchado de la vereda, todavía le quedaban un par de ramas por sacar.

Entre las cosas de la quinta parece que había unas botellas de aguarrás de los albañiles que mi abuelo mudó por equivocación y las dejó muy cerca de la heladera que era vieja y esa noche se ve que hizo un chispazo como suelen hacer y eso fue lo que pasó.