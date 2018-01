La dirigencia de Newell's se debilita en sus disputas internas y sus autoridades empujan al club al precipicio de la acefalia. La Comisión Directiva que preside Eduardo Bermúdez no resiste más dimisiones, al acumular nueve bajas en un año y medio de gestión. El último en llevar su carta de salida fue el secretario José Menchón y mañana en reunión de dirigentes el resto de las autoridades pretenden formalizar un pedido de licencia para el presidente Bermúdez. Las riendas de Newell's están en manos de una dirigencia que tiene a un miembro con residencia en la provincia de Córdoba y otro en el extranjero, encogiendo al mínimo el debate en las decisiones institucionales.

En la edición del pasado viernes, Rosario/12 dio cuenta de las disputas que se libran por el poder en la dirigencia de Newell's. Las ambiciones personales llevaron al club a una crisis que derivó en quita de puntos por fraguar documentación en AFA, la salida de los jugadores de jerarquía y la intervención de la tesorería por parte de la Justicia. Pero con esto no alcanza para encontrar conciliación entre las autoridades.

El 26 de diciembre último el secretario Menchón amaneció con un pasacalle frente a su domicilio que lo hizo convencer en renunciar, decisión que venía evaluando meses atrás: "José Menchón: Usted es cómplice y responsable del vaciamiento y la violencia en Newell's. Los hinchas tenemos memoria", afirmaba el cartel. Otro similar se colgó en la casa del vocal Sebastián Orsini.

Al otro día Mechón llevó su renuncia al club. "No solo que no la trataron en Comisión Directiva sino que la escondieron", le confió Menchón a un ex dirigente al cual le había anticipado su salida de la institución. En esa conversación, el propio Mechón asumió que "se le va a pedir al número uno (por Bermúdez) que se aparte por seis meses".

Al presidente ya le hicieron saber sus pares que lo quieren afuera de la gestión. La intención de las autoridades es formalizar la solicitud mañana en reunión de Comisión Directiva, en el caso de que concurra el presidente. Porque Bermúdez no tiene buena asistencia en la reuniones, en las cuales solo se anuncia la toma de decisiones que adoptan el vicepresidente Cristian D'Amico, liderando un sector, y Bermúdez, por el otro. Por eso la primera renuncia de esta dirigencia fue la de Carolina Etchart, secretaria de Actas.

La pelea está centrada en Bermúdez contra D'Amico y Menchón. El resto de los dirigentes asumen roles pasivos, el más claro ejemplo de ellos es el vicepresidente primero Juan Matías. Mañana Bermúdez desestimará tomar licencia y con esto Menchón podría ratificar su renuncia, quedando la composición de la directiva con solo ocho dirigentes titulares, el mínimo que exige el estatuto para llevar adelante las reuniones de Comisión Directiva.

El descalabro en Newell's entrega situaciones singulares, como la de los vocales Walter Newell y Ricardo Ansaldi. Ninguno de los dos asiste a las reuniones de Comisión Directiva, por lo cual para el estatuto, al acumular tres ausencias consecutivas en los encuentros semanales, dejaron de ser dirigentes. Newell vive en Córdoba y Ansaldi en Estados Unidos. La salida de Menchón se sumará a las oportunas renuncias del secretario Claudio Martínez, Etchart y la vocal Patricia Forte. Sin apuntar las dimisiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora José María Vitta, Germán Populín, Daniel Carino y Gustavo Méndez.