La dirigencia de Central preguntó condiciones a Belgrano por el pase de Federico Lértora pero las conversaciones no prosperaron. El club celeste rechaza una cesión a préstamo del volante y entregó una cotización millonaria por su ficha. Las prioridades de los directivos auriazules es contratar un defensor y un volante central, aunque todavía no hay negociaciones iniciadas debido a que los nombres que propuso el entrenador no están al alcance del presupuesto canaya.