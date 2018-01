El plantel de River aterrizó ayer en Miami, Estados Unidos, para continuar con la pretemporada mientras aguarda por la llegada del arquero Franco Armani. La delegación millonaria llegó en tandas al aeropuerto local y, una vez todos juntos, partió en micro hacia la localidad de Coral Gables. En Miami, el equipo de Marcelo Gallardo jugará el domingo 14 su primer amistoso del año frente a Independiente Santa Fe, de Colombia, y tres días después emprenderá el regreso al país.

Armani, el arquero de experiencia (31 años) tantas veces pedido por el DT, se sumará en las próximas horas al plantel tras despedirse el viernes de Nacional de Medellín, de Colombia, frente a miles de personas que lo homenajearon por los siete años que estuvo en el club, donde obtuvo una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Uno de los que habló ayer ante la prensa fue Maidana, quien se refirió a la competitividad del plantel. “Si me toca ir al banco de suplentes, no pondré mala cara y lo tomaré de la mejor manera, como le sucedió a varios compañeros de experiencia”, aseguró el central. Además, el ex Boca agregó que “estamos con mucha alegría, nuevas expectativas en el comienzo de la Libertadores. Lo tomamos como un gran desafío”.