El presidente de Estados Unidos Donald Trump contraatacó ayer a sus detractores, después que comenzó un nuevo debate sobre su salud mental esta semana con especial fuerza, tras la publicación de un libro sobre su turbulenta llegada a la Casa Blanca. Los tuits del mandatario llegan luego de una semana en la que hubo mucho ruido en la Casa Blanca por la publicación del libro de Michael Wolff, titulado Fire and Fury: Inside the Trump White House. El autor sostiene que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente sino potenciar su marca y que sus asesores no confían en el mandatario. Wolff aseguró ayer, en una entrevista de la británica BBC, que cree que llegó el principio del fin de la presidencia de Trump.

Su libro, dijo el periodista y escritor, abrió los ojos del mundo sobre las facultades de las que carece el mandatario: “Las personas más cercanas (a Trump) llegaron a la conclusión (tras trabajar unos meses con él) de que no puede funcionar en este trabajo”. “Creo que uno de los efectos interesantes de este libro es (...) que la historia que cuento parece presentar su presidencia de forma que claramente dice que no puede hacer su trabajo”, dijo Wolff. “Ese es el trasfondo de la percepción que finalmente pondrá fin a su presidencia.”

El libro, que salió a la venta este viernes, describe a través de entrevistas con el círculo más estrecho del mandatario un entorno caótico en la Casa Blanca y en la gestión del gobierno de la primera potencia mundial.

“Todos dicen que es como un niño, lo que quiere decir que necesita satisfacción inmediata”, señaló el periodista ayer. “Dicen que es un imbécil, un idiota. Hay una competencia para llegar al fondo de quién es este hombre”, añadió. “Este hombre no lee, no escucha. Mira todo el día televisión. Es como la bolita de un ‘pinball’, girando para todos lados”, aseguró Wolff, que dijo haber entrevistado a casi doscientas personas que tratan directamente con Trump a diario.

Preguntado por la salud mental del presidente, el periodista respondió con una cita de algo que supuestamente le dijo el ex estratega jefe Steve Bannon en una de sus conversaciones: “La perdió (la cabeza)”.

Durante la campaña electoral su antagonista, la demócrata Hillary Clinton, advirtió en repetidas oportunidades que Trump no estaba capacitado para asumir un cargo de tanta complejidad como la presidencia de Estados Unidos.

Además, en febrero pasado, un grupo de 35 psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales envió una carta al periódico The New York Times en la que mostraba su preocupación por “la inestabilidad emocional” de Trump, que lo “incapacita para servir de manera segura como presidente”. “Sus palabras y su comportamiento sugieren una profunda incapacidad para empatizar. Individuos con este tipo de rasgos distorsionan la realidad, para que se adapte a su estado psicológico, y atacan los hechos y a quienes los transmiten, como periodistas y científicos”, aseguraban.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump hizo un giro de 180 grados en algunas de las políticas de sus antecesores, lo que le costó cierto grado de soledad en el escenario internacional, sobre todo por su salida del Acuerdo de París sobre el clima o el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

Tal vez para demostrar que está en pleno ejercicio de sus funciones y facultades, Trump reunió ayer en la residencia de Camp David a los líderes del Congreso para adelantar su agenda legislativa para 2018, en la cual se destaca un gigantesco plan de inversión en infraestructura, cifrado en 200.000 millones de dólares, como su próxima prioridad en el terreno económico.

El mandatario, que aseguró en repetidas ocasiones que la red nacional de infraestructura se encuentra en un estado “de total abandono”, se comprometió a convencer a los líderes republicanos de que ésta debe ser la nueva prioridad legislativa de 2018 en el plano económico. La propuesta presupuestaria que el gobierno de Trump presentó en mayo incluye 200.000 millones de dólares de gasto federal para infraestructura, con lo que pretende impulsar una inversión total de un billón de dólares con la ayuda del sector privado. El presidente, de origen empresario, criticó en numerosas ocasiones las exigencias legales y reglamentarias que ralentizan la concesión de permisos para llevar a cabo grandes obras de infraestructura y tachó de “excesiva” esa carga normativa. El objetivo de Trump es dar más libertad de acción a las autoridades estatales y locales, y contar con apoyo del sector privado para crear empleos.

Desde Camp David, Trump dio por Twitter –su herramienta comunicacional predilecta– su respaldo al senador republicano Rand Paul, que en los próximos días presentará un proyecto de ley para que la ayuda militar congelada a Pakistán se utilice en la construcción de “carreteras y puentes” en Estados Unidos.

“¡Buena idea, Rand!”, comentó el presidente sobre un videomensaje del legislador en el que defendía cortar toda la ayuda militar a Pakistán, destinarla a infraestructuras estadounidenses y poner “a Estados Unidos primero”, uno de los lemas de campaña de Trump.

La postura del presidente contradice la explicación que dio la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert, el jueves cuando anunció la suspensión de casi toda la ayuda de seguridad a Pakistán y aseguró que se trataba de una congelación a la espera de que Islamabad tome “acciones decisivas” para contener el terrorismo.

Trump quiere ahora recuperar su anhelado paquete de infraestructura como una de las prioridades legislativas de 2018, en un momento en que varios indicadores parecen dar estabilidad a la economía del país.

Según los datos divulgados este viernes por el Departamento de Trabajo, el índice de desempleo se mantuvo estable en diciembre por tercer mes consecutivo y quedó en el 4,1 por ciento, el nivel más bajo desde el año 2000.

“Soy un genio estable”, concluyó el mandatario en una catarata de tuits matutinos en los que atacó a los demócratas, especialmente a su ex rival, la “deshonesta” Hillary Clinton, a los medios de comunicación y al autor del libro, el periodista Michael Wolff. “Ahora que esa colusión rusa, después de un año de intenso estudio, ha demostrado ser un engaño total al pueblo estadounidense, los demócratas y sus perritos falderos, los grandes medios de falsas noticias están sacando el viejo manual de Ronald Reagan y chillando estabilidad mental e inteligencia”, escribió.

“Realmente, a lo largo de mi vida, mis dos grandes activos han sido la estabilidad mental y ser realmente listo. La deshonesta Hillary Clinton también jugó estas cartas muy fuerte y, como todo el mundo sabe, cayó en llamas”, continuó en otro tuit.

“Pasé de (ser un) MUY exitoso hombre de negocios, a estrella de televisión, a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que eso calificaría no como listo, sino genio... y un genio muy estable”, concluyó en un tercer mensaje en la red social. Trump, sin embargo, fue candidato a la presidencia estadounidense en 2000 por el Partido Reformista.

El presidente responde calificando de “perdedor” al autor del libro, Michael Wolff, que asegura que todos los políticos de su entorno en la Casa Blanca ven a Trump como incapacitado para el puesto.

Trump señaló que el libro es una “obra de ficción” y una “desgracia”. “Muchísimo de lo publicado es falso”, dijo el presidente a periodistas en Camp David, a las afueras de Washington, a donde se retiró con varios miembros de su administración.

Wolff nunca estuvo en el Despacho Oval y nunca lo entrevistó, aseguró Trump. Wolff “no me conoce” y la idea de que lo entrevistó en el Despacho Oval “está en su imaginación”, dijo Trump, y añadió que sólo le hizo “una rápida entrevista hace años”.

Además, Trump volvió a arremeter contra su ex jefe de estrategia Steve Bannon, una de las fuentes de Wolff en el libro, y se burló de él: “Lloró cuando fue despedido y suplicó por su puesto”.