Hernán Bernardello sorprendió ayer, en declaraciones a Radio Continental, al blanquear un cruce que tuvo con el DT e ídolo leproso Lucas Bernardi. El volante integraba el plantel que dirigió, en su debut absoluto como entrenador, el ex Mónaco, en el año 2015. "Teníamos diferencias futbolísticas, tomó decisiones que a algunos los molestaron. Eso pasa cuando uno es entrenador y jugador. Por suerte, después los pudimos charlar". Por otro lado, el jugador de 31 años que se convertirá indudablemente en un referente y líder del club del Parque Independencia admitió que "no es el mejor momento del club", pero confió que "en algún momento va a cambiar". "En lo personal he madurado en un montón de cosas, uno se cuida más y no puede andar regalando como un chico de 20", cerró el mediocampista que ya se entrena a las órdenes de Juan Manuel Llop.