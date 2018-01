El ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere dejó una cuenta pendiente tras su paso por la Sociedad Rural Argentina. No se trata del bono de 500 mil pesos que le otorgó la entidad y que muchos de sus asociados reclaman que devuelva. Es una cuenta menor, pero no por eso menos reveladora. Durante su mandato como presidente, la SRA no pagó durante meses el suministro de pan que debía recibir el único colegio técnico agropecuario que depende de su fundación. Se encuentra en Realicó, La Pampa y eso provocó que le cortaran el servicio. La información fue chequeada por PáginaI12 con dos fuentes de la institución ruralista y una independiente. La escuela tiene 46 años, es de gestión privada y ocupa 968 hectáreas sobre la ruta 35. En la escuela no respondieron los llamados, quizás porque terminó el ciclo lectivo.

“Yo no tengo la prueba, pero sí la confirmación por alguien de ese distrito, él me lo confirmó. Estuvieron 90 días sin pagar el pan y estaba cortado el suministro”, le dijo una de las fuentes a este medio. “Hay tanto enojo con estas cosas que la gente empezó a quejarse. Entonces se filtró la información”, sostuvo un delegado ruralista. La situación jurídica del ministro que deberá prestar declaración indagatoria por una denuncia penal el 27 de febrero próximo en Entre Ríos, alentó la difusión de este tipo de informaciones. Etchevehere está citado a responder por el presunto delito de administración fraudulenta en el grupo empresario de su familia. Quien lo llevó ante los tribunales es su propia hermana, Dolores. Pero además, lo denunció el abogado Leonardo Martínez Herrero por el pago del bono de 500 mil pesos en otra causa por averiguación de ilícito.

La deuda del Colegio Agropecuario con la más conocida panificadora de Realicó comenzó durante la gestión del actual ministro. En eso coinciden los testimonios que se preguntan cómo la SRA puede pagar un bono de 500 mil pesos, pero no se hacía cargo de una cuenta menor que acumulaba tres meses de atraso. La institución en la que se cursa el bachillerato agropecuario depende del área de Educación de la Sociedad Rural que encabeza Fernando Canosa, quien fue mencionado para ocupar el cargo de secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca cuando asumió Etchevehere. Finalmente fue nombrado Guillermo Bernaudo en un gabinete donde la SRA está omnipresente, además de en otros organismos que tienen vinculación con el campo.

Andrés Murchison es el secretario de Alimentos y Bioeconomía y en simultáneo sigue como delegado de la Sociedad Rural. Hugo Rossi es el subsecretario de Coordinación Política y también mantiene su condición de socio y delegado de la SRA, según la página oficial del Ministerio. Abel Guerrieri es el nuevo titular del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), donde antes oficiaba de secretario. Mantiene su cargo como vicepresidente 2º de la Sociedad Rural y es uno de los miembros que votó a favor del bono con que se compensó a Etchevehere. Otros funcionarios se formaron en el Centro de Estudios e Investigaciones para la Dirigencia Agropecuaria (CEIDA) que depende de la SRA.

El Colegio agropecuario recibe apoyo empresario para su mantenimiento – OSDE, la fundación del Banco de La Pampa y Mitsubishi se lo dieron en distintos momentos– con el que puede dar alojamiento a casi 150 estudiantes de todo el país. Los alumnos se forman en prácticas agrícolo-ganaderas, mantenimiento técnico de maquinarias y las instalaciones disponen de espacios para capacitarse en avicultura, jardinería, apicultura, cunicultura, cría de porcinos y un tambo. También hay huertas y árboles frutales. Además cuenta con un laboratorio y una biblioteca. El 30 por ciento de sus alumnos son becados por la fundación de la SRA y pertenecen a familias de peones rurales, encargados de campos y pequeños productores.

Etchevehere ha presenciado la ceremonia de egresados donde brindó palabras alusivas: “Para un país no existe un plan más eficiente que apostar a la educación, a la investigación, al desarrollo de la tecnología y al humanismo. Porque el aprendizaje que se llevan de Realicó, fruto de su propio esfuerzo, los acompañará toda la vida”, dijo en su discurso de 2015.

Cuentan en la Sociedad Rural que el ministro imputado en la Justicia por su hermana Dolores lejos quedó de cierto gesto de desprendimiento de su antecesor, Hugo Biolcati. Aquel que integró la Mesa de Enlace en su disputa contra la resolución 125 y hasta caceroleó a las puertas de la Quinta de Olivos cuando gobernaba Cristina Kirchner, al menos donó en más de una ocasión el estipendio que recibía como presidente de la SRA “al Colegio agropecuario o alguna otra entidad de bien público”. El dato lo confirmó una de las fuentes de esta nota.

Por una resolución de 1993 quedó establecido que la dedicación a tiempo completo que demanda el cargo, se pagara con una “compensación”, según explicó el actual presidente Daniel Pelegrina en una carta enviada al diario La Nación. Etchevehere la percibió según su sucesor “como retribución extraordinaria por los años de desempeño como titular de nuestra institución” entre septiembre de 2012 y el 31 de octubre de 2017.

Su ingreso al Estado nacional quizás le provocó un perjuicio económico ya que se demora dos o tres meses en cobrar el sueldo. O tal vez la delicada situación patrimonial de sus empresas que se refleja en la causa judicial que tiene en la Justicia de Entre Ríos: defraudación por administración fraudulenta (expediente CFP Nº 17334/2016). Como fuere, en Realicó todavía se recuerda una historia. Que la Sociedad Rural presidida por el actual ministro de Agroindustria dejó una cuenta impaga en la panadería más famosa de la ciudad.

