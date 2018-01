Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, avanzó de ronda en la Copa de la Federación Inglesa tras derrotar ayer 3-0 a Wimbledon, equipo de la tercera división. El conjunto londinense, que marcha quinto en la Premier League y enfrentará a Juventus en octavos de la Champions League, contó con la presencia desde el inicio del volante ex River Erik Lamela y del defensor ex Estudiantes Juan Foyth. Mientras tanto, Arsenal, último campeón, perdió como visitante 4-2 ante Nottingham Forest, de la segunda división, y fue eliminado. El torneo más antiguo del mundo, que se disputa desde la temporada 1871/1872, continuará hoy cuando Chelsea visite a Brighton and Hove, donde juega el mediocampista Ezequiel Schelotto.