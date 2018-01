El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, afirmó ayer que “es el momento de reconstruir el peronismo” y agregó que vio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “con muchas ganas de construir un gran frente electoral”. En declaraciones radiales, el jefe comunal señaló que la tarea de construir ese frente opositor es responsabilidad exclusiva de los dirigentes. Sus declaraciones su suman así a los gestos en búsqueda de la unidad que el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, realizó durante la última semana, al afirmar que Cristina Kirchner y Sergio Massa deberían sentarse a dialogar. Además, Insaurralde contó que en las últimas reuniones de las que participó junto a la ex mandataria “ella no discutía personas o nombres”, sino “ideas y proyectos futuros”. Sobre su último encuentro con el diputado Máximo Kirchner, dijo que está “hablando mucho” con dirigentes tanto del kirchnerismo como del resto del peronismo. “Se está dando un dialogo que hay que seguir en todos los sectores, los sindicatos, la iglesia, los movimientos sociales”, agregó. En materia económica, criticó los últimos aumentos de tarifas y los cortes de energía. “Cuando hablan de gradualismo, no sé en qué parte del diccionario lo han encontrado”, afirmó. “Cuando este gobierno asumió, sabíamos dentro del peronismo que teníamos que aprender a ser oposición. Pero si algo teníamos claro, es que este rumbo económico no iba a llegar a buen puerto”, sostuvo.