Central negociará la vuelta al club de Jesús Méndez (foto), el volante elegido por Leo Fernández para reforzar el mediocampo. El ex jugador canaya se encuentra en Toluca de México, club con que tiene contrato hasta el año próximo, lo que dificultará las conversaciones. La dirigencia auriazul no tiene previsto comprar el pase del jugador pero se considera la posibilidad de invertir algunos billetes para propiciar la desvinculación de Méndez en México.

Méndez se interesó por la propuesta de Leo Fernández para volver a Central y los dirigentes profundizarán negociaciones en la semana para lograr su retorno. El técnico canaya eligió a Méndez para reforzar el mediocampo, tras la desvinculación de Santiago Romero. Para el entrenador es prioridad sumar un volante central y se inclinó por la experiencia de Méndez, de 33 años. El jugador tiene contrato con Toluca de México hasta el año próximo y es titular. Aquí es donde aparecen los problemas para negociar.

Porque Central no tiene presupuesto para comprar el pase de Méndez. Y no lo hará. Lo que mantiene abierta la negociación es que el jugador aceptó volver a Central y ahora se considera la opción de que Méndez se desvincule del club mexicano, algo difícil de concretar, por lo cual en Arroyito evalúan destinar algún dinero para destrabar las conversaciones entre Méndez y Toluca, aunque en este caso no será una cifra significativa para las finanzas canayas.

Méndez pretende firmar por tres años con Central pero se definirá los términos de su posible vínculo una vez que aparezcan señales de su posible salida de Toluca. El esfuerzo que hará la dirigencia obedece a que para Fernández la vuelta de Méndez sería relevante dada su experiencia y trayectoria en el club.

En cuanto a la búsqueda de un defensor, ninguno de los jugadores ofrecidos convencieron al entrenador. Por eso la directiva propuso la opción de Diego Braghieri, de presente en Lanús. Central conserva una parte del pase pero el club granate quiere vender lo que posee del zaguero central a Atlético Medellín de Colombia por casi dos millones de dólares. En este caso la decisión que pesará será la del propio jugador.