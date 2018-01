Una pelea sin ganador

En Newell's todavía no se sabe quién manda. La dirigencia rojinegra no trató la renuncia de José Menchón ni el pedido de licencia solicitado por las autoridades al presidente Eduardo Bermúdez. Ayer en la sede del parque Independencia hubo poca presencia de autoridades, las suficientes para resolver la salida de Nery Leyes pero no para formalizar una reunión de Comisión Directiva. El presidente se reunió con el entrenador Juan Manuel Llop en Bella Vista y no atendió a los empleados, quienes iniciaron la semana con nuevas medidas de fuerza en reclamo de alrededor de dos millones de pesos para cubrir sueldos y aportes adeudados.

Si bien el secretario José Menchón había planteado, en el marco de su pelea con Bermúdez, el día de ayer como punto de partido en la dirigencia de Newell's para saber quién tiene más apoyo en la Comisión Directiva, esta compulsa de fuerzas se postergó. El presidente no firmó la licencia que le pidieron sus pares de conducción y el secretario sigue en funciones a pesar de haber presentado su renuncia.

Mechón ya dijo que no le tiene confianza a Bermúdez, la relación no tiene retorno pero cada uno mantendrá su cargo a fin de no dar más señales de debilidad a los socios, de acuerdo al arreglo que llegaron para serenar estados de ánimo. De igual forma, el club carece de conducción, al menos para los empleados. Casi un centenar de ellos no cobraron el sueldo de diciembre, ni aguinaldo y aún esperan por la mitad de los haberes correspondiente al sueldo de noviembre. El club adeuda a sus empleados, en total, casi dos millones de pesos. Ayer los trabajadores hicieron una medida que se extendió por cuatro horas. Hoy habrá una nueva asamblea para determinar los pasos a seguir en la protesta debido a que ningún directivo atendió ayer a los delegados.

Los empleados realizaron el paro de actividades en el polideportivo, ante la presencia de Bermúdez. El presidente se reunió con Llop y se retiró de Bella Vista sin tomar contacto con los delegados de los trabajadores.

Por otra parte, en la sede del parque Independencia se selló la desvinculación de Nery Leyes, quien tenía contrato hasta julio con el club. Al tiempo que se espera por la oferta de Genoa de Italia por el pase de Nehuén Paz. Los italianos, en el mejor de los casos, la pagarán a Newell's 700 mil dólares por el 70 por ciento que el club tiene del pase del defensor. Pero además hay que negociar la deuda que Newell's tiene con el propio futbolista. Los leprosos pretenden el doble de dinero pero la desesperación de la tesorería por recibir plata empujará a los dirigentes a desprenderse de otro jugador por una cifra menor a su cotización.