"Estamos aquí para defender la pluralidad informativa", dijo el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona, en el acto que se realizó ayer en la puerta de Radio Nacional, para exigir la reincorporación de los 300 despedidos en medios públicos de todo el país y de la productora Lilian Alba, cesanteada en Nacional Rosario. Se sumaron también los trabajadores de LT3, de paro por la falta de pago de salarios y la incertidumbre laboral. Ayer, tras la manifestación, les pagaron el aguinaldo.

"Que aparezcan los verdaderos dueños de la radio, que aparezca un interlocutor serio y creíble", exigió Carmona. Y añadió: "Hace meses que esperamos una respuesta, no sólo con respecto al pago de los salarios y aguinaldo, sino sobre cómo se va a construir el futuro de LT3, que no es nuestra, que no es sólo de sus trabajadores, sino que es de la ciudad de Rosario, un medio más para asegurar la pluralidad informativa". La propiedad de la antigua radio cerealista está en un cono de confusión, por un presunto cambio de titularidad, del grupo Whpei a la productora Vórtice, que no fue aprobada por Enacom.

En el acto, Carmona también se refirió al despido en la radio pública. Antes le dio la palabra a Alba, despedida la semana pasada. "Soy yo, pero podría haber sido cualquier otro compañero, porque quieren disciplinar. Pero no vamos a tener miedo y vamos a seguir hablando", dijo la periodista. "Estamos aquí para abrazar a Lilian Alba, y a los compañeros de radio nacional, para lograr la reincorporación de la compañera", indicó el dirigente, quien señaló que se trató de "un despido que se da en el marco nacional de ajuste y sangría. Estamos aquí para defender los medios públicos", afirmó. Antes habían hablado dirigentes de otros gremios presentes, como Amsafé, UOM, Luz y Fuerza, ATE, Sadop, Apops, Obras Sanitarias, Coad y la Bancaria.