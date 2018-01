Ahora reventaron el derecho a huelga

El Sindicato de Trabajadores Aceiteros del departamento San Lorenzo reveló ayer que las compañías agroexportadoras del cordón industrial resolvieron descontar a su personal los jornales no trabajados por el paro gremial aplicado tras la fatídica explosión del 27 de diciembre en la planta de Cofco, en Puerto San Martín.

Con la acreditación de los sueldos de diciembre, el gremio de la principal actividad que emplea a 4.000 trabajadores en el polo aceitero del Gran Rosario detectó la aplicación de descuentos fuera de ley en los haberes de trabajadores de al menos una decena de puertos cerealeros y fábricas de biocombustible. La detracción señalada -indicaron desde el gremio aceitero- corresponde a los días 28 y 29 en los que todo el sector estuvo de paro como protesta por las condiciones de seguridad laboral que puso en tela de juicio la explosión de una celda de almacenaje en la planta de la ex Nidera, y que causó la muerte de dos operarios -Domingo Giménez y Juan Carlos Castillo- y graves quemaduras en otros ocho trabajadores de la empresa.

"Acá se había parado por un estado de duelo, no era para menos. Y ahora vemos que las empresas no nos están abonando esos días de paro. No entienden que los compañeros realizaron esa medida de fuerza porque sienten que les puede pasar algo similar. Lo que pasó en Cofco hoy le puede a cualquiera", dijo Pablo Reguera, secretario general del sindicato sanlorencino.

Agentes del Ministerio de Trabajo provincial encontraron varias falencias en Cofco durante una inspección realizada el 27 de marzo del año pasado. Rosario/12 publicó esas conclusiones el 29 de diciembre, a cuento de la explosión fatal. En aquel entonces, la factoría del Estado nacional de China tenía irregularidades tales como ausencia de matafuegos, uno vencido y sin carga, zonas restringidas con el ingreso liberado, falta de salida de emergencia iluminada en un sector, falta de alarma acústica en un puente grúa de 5 toneladas, capacitación deficiente del personal, ausencia de guardarrail o rejilla en el silo 1, un trabajador visto sin el arnés de seguridad, entre otros requisitos. También encontraron falencias en Outsourcing Logística Latinoamericana SRL, una contratista de Cofco sobre limpieza de la planta cerealera, y fue suspendida. La planta puertense había sido escenario en julio de una explosión en el sector de extracción. Los inspectores constataron luego algunas deficiencias que pudieron propiciar la deflagración, solo que esa vez no hubo víctimas que lamentar. Ese sector del puerto cerealero todavía sigue fuera de servicio y bajo reparaciones.

Reguera enumeró las principales compañías que le descontaron los días de paro a sus trabajadores agremiados: las de Bunge en San Jerónimo y en Puerto General San Martín, Vicentín, Molinos Río de la Plata, Buyatti, Cargill, Terminal 6, Louis Dreyfus, la ex Noble y Renova. "Es que también lo hemos visto en las empresas de biocombustibles. Y todas tomaron la decisión de descontar los días caídos, en algunos casos hasta cuatro días", afirmó el gremialista.

"Las empresas no pueden hacer eso porque la ley dice que tenemos derecho a huelga y ellos dicen que este tipo de cosas debe encontrar una negociación, como el bono de fin de año. Ellos lo quieren cambiar por otras cosas, seguramente, y como la reforma laboral a lo mejor no sale quieren anticipar estas cosas: por ejemplo pagar el bono pero ganar en otros aspectos del convenio colectivos de trabajo. Nosotros no estamos dispuestos a negociar eso", especuló el representante de los aceiteros.

Una fuente consultada en el Ministerio de Trabajo aseguró que ni el sindicato de San Lorenzo, ni la federación del sector ‑que conduce Daniel Yofra‑ formalizaron una denuncia oficial sobre este tema. Si eso ocurre hoy ‑conjeturó la fuente‑ la cartera laboral llamaría a una audiencia conciliatoria.

A la situación generada a partir de la tragedia de Cofco, se suma un cierto clima de tensión laboral en el polo aceitero. Los retiros voluntarios que esta semana empezó a ofrecer Cargill son interpretados como un síntoma por el gremio. "El año terminó complicado ‑dijo Reguera‑ y creo que en 2018 todas las empresas con las reformas que esperan del gobierno van a estar a la ofensiva".