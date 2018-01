Referentes políticos y sindicales sumaron ayer su apoyo al presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, secretario general de Suterh y director del grupo Octubre, Víctor Santa María, por la persecución mediática y judicial de la que es objeto.

El ex canciller Jorge Taiana afirmó que “es indudable que esta campaña tiene que ver con la libertad de expresión. Es difícil concebir esto, incluso con la difusión de información que se supone confidencial en la tapa de los diarios, si no es porque Víctor Santa María maneja medios de comunicación opositores al Gobierno”. Añadió que “es sorprendente que mientras se difunde esto con tanta insistencia, en algunos medios no haya ninguna información, por ejemplo, sobre los negocios de la familia Macri sobre la compra directa y reventa de seis parques eólicos”.

Taiana y Santa María son compañeros del bloque Frente para la Victoria-PJ en el Parlasur. Ayer, la bancada distribuyó un comunicado de apoyo. “Queda al descubierto que el verdadero objetivo es el disciplinamiento mediante operaciones mediáticas, en el medio más reconocido y como ariete más incisivo, para la persecución de dirigentes sindicales. Esto requiere una condena inequívoca de todo el arco político, porque se inscribe en un momento donde se pretende instaurar una reforma laboral que busca una regresividad e injusticia social sin precedentes”, sostuvo el bloque.

Añadió que “es un ataque a la pluralidad de voces y tiene la intención de profundizar el acoso sistemático a las expresiones opositoras, tanto como a los opositores mismos”.

Por su parte, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, sostuvo que “la lucha contra la corrupción en la política, las empresas, los bancos, los medios y desde luego, los sindicatos y movimientos sociales, debe ser una causa nacional, pero no se la puede manosear utilizándola para perseguir a opositores al gobierno y acallar voces disidentes”.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, consideró que “el Gobierno no tolera el disenso, no admite opiniones en contrario, no respeta la democracia. Por eso busca acallar las voces de PáginaI12, de AM750, del Grupo Octubre que difunde la voz de los trabajadores y trabajadoras que resistimos el embate neoliberal. Ahora Macri y su aparato extorsivo mediático-judicial hostigan a Víctor Santa María e intenta estigmatizar al sindicalismo argentino, uno de los principales frenos al avance del saqueo de los CEO. Para resistir esos embates, la unidad es el camino”.

Además, el escritor y periodista Eduardo Jozami, del espacio Participación Popular, sostuvo que “resulta escandaloso que la Justicia no investigue al gobierno que alentó una reforma ilegal para permitir el blanqueo de los familiares del Presidente, ni tampoco se preocupe por los altos funcionarios comprendidos en maniobras ilícitas en el exterior y hostigue sin fundamentos a un dirigente sindical y político de la oposición. Como ese dirigente es además director del diario que hoy rompe el cerco mediático que protege al oficialismo, es más que evidente cuál es el propósito de la campaña de ataques a Víctor Santa María, a quien hago llegar toda mi solidaridad.”