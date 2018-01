En la ciudad de Córdoba, el servicio de taxis conducido por mujeres a través de la aplicación She Taxi dejó de funcionar este fin de semana, debido a la escasa cantidad de conductoras que no alcanzaba a cubrir el requerimiento de los usuarios. La empresa hizo pública la decisión mediante su cuenta de Twitter, por lo que la experiencia duró en la capital cordobesa poco menos de seis meses, ya que estaba funcionando desde mediados de julio pasado. La aplicación sólo pudo cumplir con el 10 por ciento de los pedidos, que, en este período, fueron algo más de mil. “En el día de la fecha, She Taxi deja de funcionar en la ciudad de Córdoba debido a la falta de conductoras, lo sentimos mucho, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance”, fue el mensaje que recibieron en su aplicación los usuarios en los últimos días.