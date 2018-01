La Anses informó que abonará desde este mes los haberes equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil a las personas que se hayan jubilado con 30 años de aportes efectivos. Según el organismo previsional, el incremento alcanzará a más de 1,3 millones de personas. “La suba promedio será de 528 pesos, lo que representa una erogación para la Anses de 697 millones de pesos. Cada vez que se incremente el SMVM –que llegó a 9500 pesos este mes– si el haber jubilatorio mínimo resulta inferior al 82 por ciento, se ajustarán los montos para que las jubilaciones de quienes cumplen los requisitos alcancen este porcentaje”, detalló el organismo. Según el especialista Miguel Fernández Pastor, “en el mejor de los casos el número de beneficiarios –de la medida del 82 por ciento móvil– podrá alcanzar a 317 mil personas”, discrepó.

Quedan excluidos de esta medida los trabajadores que se jubilaron mediante moratoria y a los que no les correspondió el beneficio de la Prestación Básica Universal (PBU) y los que no cuentan con los 30 años de aportes. Incluso si el empleador descontó el aporte proveniente del salario pero incumplió su obligación de depositarlo a la Anses, el trabajador no podrá acceder al 82 por ciento móvil.

“Hay un total de 6,8 millones de jubilados, de los cuales 3,6 millones son de moratorias. Del resto, hay 728 mil que cobran más que la mínima, 855 mil pensionados, 158 mil jubilados por invalidez, 630 mil que cobran jubilación y pensión y 475 mil que hicieron uso de la declaración jurada para completar años de aportes. Es decir que el número de beneficiarios del 82 por ciento es como mucho de 317 mil personas”, detalló Fernández Pastor, quien también advirtió que por el cambio de la movilidad previsional, incluso los jubilados beneficiados por el nuevo 82 por ciento móvil cobrarían 696 pesos más en marzo si rigiera la fórmula de 2009.