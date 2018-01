Los abogados defensores de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman apelaron ante la Cámara Federal de Casación el procesamiento con prisión preventiva que les impuso el juez federal Claudio Bonadio por “traición a la patria” y encubrimiento del atentado a la AMIA. El máximo tribunal penal del país deberá decidir si confirma o revoca la orden del juez, aunque antes deberá resolver si habilitan la feria judicial de enero para dar tratamiento a las apelaciones. Por otra parte, también, la defensa del detenido ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini pidió su excarcelación ante la Cámara Federal porteña, en la causa por la que está detenido por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.