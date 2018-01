“Tenemos un tipo de cambio flexible. Nos tenemos que acostumbrar a eso. No hay una corrida. Tenemos récord de reservas y son esas reservas las que van a impedir cualquier cimbronazo o cualquier corrida. No hay ninguna posibilidad de que esto se transforme en una corrida bancaria”, intentó tranquilizar el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en relación a la escalada del dólar potenciada por el anuncio del cambio en las metas de inflación del Banco Central. “La medida mejora la coordinación de la política económica. No se puede ir a una velocidad en la política fiscal y a otra en la monetaria. El que define cuál es la velocidad común es el Presidente”, dijo.