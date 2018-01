Cientos de trabajadores y trabajadoras estatales se concentraron en Alsina y Paseo Colón para protestar contra los 70 despidos en el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Hubo una fuerte presencia de personal militar y de fuerzas de seguridad que impidió que los manifestantes se concentraran en el parque interior del Edificio Libertador.

Los manifestantes convocados por ATE denunciaron que los despidos en el Departamento de Género generan desprotección en las mujeres que integran las fuerzas armadas, un ámbito históricamente marcado por la violencia machista.

“El año pasado cuando hicimos el recuento de despidos comprobamos que nos pegaron más fuerte a las mujeres que a los varones. Están desmantelando en Defensa la posibilidad de que podamos denunciar”, expresó Silvia León, Secretaria de Organización del Consejo Directivo Nacional de ATE. Además sostuvo que el macrismo está impulsando una“tercera Reforma del Estado” que“viene a transformar el Estado al servicio de los ricos y al servicio de los amigos del poder”.

Laura Sotelo Secretaria de Género de ATE-Capital, por su parte, señaló que “en este ministerio cuando echan un trabajador o una trabajadora, no solo están echando una vida a la basura, sino que están echando todas nuestras conquistas históricas en materia de memoria”. “Pero acá estamos de pie, mujeres organizadas, el feminismo y el movimiento obrero unido, que es el desafío que tenemos para esta etapa”, añadió.

Sofía Abriata, a su turno, trabajadora despedida de la Dirección de Género del área de DDHH del ministerio, explicó que "somos muy pocas en nuestro sector; la notificación de mi despido significó un recorte considerable en el trabajo que venimos haciendo. Ya de por sí no dábamos abasto; se sabe que la realidad de las FFAA es un reflejo de la sociedad; se sabe la cantidad de mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, la discriminación y el acoso en los lugares de trabajo”. Y completó: “Si no tenemos mujeres ocupando puestos de trabajo, dedicadas a implementar la perspectiva de género en las instituciones estatales, no podemos garantizar una sociedad más igualitaria”.